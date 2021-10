Kráľovnú Alžbetu II. trápi zdravie, pre odporúčania lekárov sa musela vzdať cesty do Severného Írska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Britská kráľovná Alžbeta II. zdráhavo prijala odporúčania lekárov na niekoľkodňový odpočinok a zrušila svoju cestu do Severného Írska. V stredu to oznámil Buckinghamský palác s tým, že 95-ročná panovníčka je v dobrej nálade a je jej ľúto, že nemôže v stredu a štvrtok byť v Severnom Írsku. Podrobnosti o jej rozhodnutí palác nezverejnil.Kráľovná odpočíva na hrade vo Windsore, kde žije od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Rozhodnutie zrušiť cestu by nemalo súvisieť s týmto ochorením.Pred pár dňami sa kráľovná zúčastnila na verejnom podujatí vo Westminsterskom opátstve pri príležitosti storočnice charity ozbrojených síl Royal British Legion, pričom kráčala s vychádzkovou palicou. S vychádzkovou palicou ju vyfotografovali aj v roku 2003, čo bolo krátko po tom, ako podstúpila operáciu kolena.Kráľovná Alžbeta II. je najstaršia a najdlhšie vládnuca britská panovníčka. Na budúci rok by mala osláviť platinové jubileum - 70 rokov na tróne. Stále si udržiava program nabitý kráľovskými povinnosťami a aj v utorok mala audiencie s diplomatmi a hostila recepciu vo Windsore pre svetových podnikateľských lídrov.