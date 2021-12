Spoločnosť FM Logistic získala zákazku od spoločnosti Yves Rocher v Poľsku a Maďarsku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť FM Logistic začala dodávať omnichannel služby značke Yves Rocher zo svojho logistického centra o rozlohe 30 000 m2 v poľskom meste Będzin.Od septembra bude spoločnosť FM Logistic pre Yves Rocher spravovať objednávky medzi podnikmi (B2B) aj B2C (business-to-consumer). Spoločnosť bude tiež prepravovať výrobky tejto značky do 133 predajní a priamo ku koncovým spotrebiteľom v Poľsku a Maďarsku.Logistické centrum Będzin, ktoré bolo dokončené v roku 2018, sa nachádza na juhu Poľska. Skladá sa z 25 000 m2 skladovacích priestorov a 5 000 m2 cross-docking zariadenie s 30 nakladacími rampami. Budovy majú certifikáciu LEED v4."Zahájenie spolupráce s FM Logistic je dôležitým krokom vo vývoji Yves Rocher v Poľsku. Naším cieľom je poskytovať našim zákazníkom najlepšie služby so zameraním na rýchlo rastúci trh e-commerce, "povedal Thomas Chatain, generálny riaditeľ pre strednú a severnú Európu spoločnosti Yves Rocher."Spoločnosť FM Logistic sa zaväzuje pomáhať svojim zákazníkom rozvíjať ich omnichannel maloobchodné stratégiu. Je mi potešením pracovať pre Yves Rocher, rodinnú spoločnosť, ako je tá naša, so silným záväzkom pre udržateľný rozvoj, "povedal Daniel Franke, generálny riaditeľ spoločnosti FM Logistic Central Europe.FM Logistic už pracuje pre Yves Rocher v Taliansku, Rumunsku a na Ukrajine.Yves Rocher je medzinárodná kozmetická značka založená vo Francúzsku v roku 1965 s aktivitami v 88 krajinách na 5 kontinentoch.FM Logistic je významným logistickým operátorom v strednej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko) sa 17 sklady, 30 cross-dockmi, 5 000 zamestnancami a flotilou 2 500 vozidiel.Informačný servis