Na horách vietor i snehové záveje, platia viaceré výstrahy

Na niektorých horských priechodoch sa tvoria snehové jazyky a záveje

V niektorých častiach Slovenska sa môžu v stredu ráno tvoriť snehové jazyky. Meteorológovia tiež upozorňujú na silný vietor vo vyšších polohách počas dňa. Vydali viaceré výstrahy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.Na snehové jazyky treba dať pozor v celom Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, ako aj v okresoch Kežmarok a Poprad. Výstraha prvého stupňa platí do 9.00 h.Na horách môže silnejšie zafúkať v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Pre okres Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín počas celého dňa platí výstraha druhého stupňa pred týmto javom. Vietor môže podľa meteorológov nárazovo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozornil SHMÚ. Od 20.00 h platí až do štvrtka (2. 12.) do 5.00 h v daných oblastiach výstraha prvého stupňa.V okrese Žilina, Ružomberok, Námestovo, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica je celý deň až do štvrtka rána vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.Na horských priechodoch Besník (I/66), Čertovica (I/72), Donovaly (I/59) a Šturec (I/14) sa vytvárajú snehové jazyky a záveje. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk."Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá," upozornili cestári. Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ako aj ciest I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.Na úsekoch D1 Liptovský Hrádok - Hybe, D1 Východná - Važec a R3 Trstená - Tvrdošín sa miestami nachádza na vozovke kašovitý sneh do výšky jedného až dvoch centimetrov. Na cestách III. tried Námestovo, Nová Bystrica a Trstená do výšky štyroch až piatich centimetrov.Zjazdné sú tiež všetky horské priechody (HP) na území Slovenska, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, alebo utlačeného snehu. HP Donovaly (I/59) je uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. "HP Biela Hora, Dargov, Havran, Homôlka, Klenov, Kremnické Bane, Podspády, Pusté Pole, Pezinská Baba, Soroška, Skýcov, Šútovce a Vyšehrad majú povrch vozoviek vlhký až mokrý," priblížila SSC.