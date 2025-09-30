|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Spoločnosť Henkel Slovensko darovala 524 kusov nábytku a rastlín: pomoc pre rodiny, školy a seniorov
Tagy: Henkel Slovensko PR
Namiesto likvidácie darovala 524 kusov nábytku, rastlín a ďalšieho vybavenia rodinám v núdzi, školám, zariadeniam pre seniorov aj neziskovým organizáciám. Tento krok spojil environmentálnu zodpovednosť s ...
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Namiesto likvidácie darovala 524 kusov nábytku, rastlín a ďalšieho vybavenia rodinám v núdzi, školám, zariadeniam pre seniorov aj neziskovým organizáciám. Tento krok spojil environmentálnu zodpovednosť s konkrétnou pomocou ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú. Darovanie sa uskutočnilo v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, mestskou časťou Ružinov i viacerými občianskymi združeniami a nadväzuje na princípy cirkulárnej ekonomiky.
Henkel Slovensko ukazuje, že aj veľké organizačné zmeny môžu byť príležitosťou podporiť udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť. Pri sťahovaní do historicky prvého spoločného sídla sa firma rozhodla dať použitému nábytku a vybaveniu nový zmysel. Výsledkom bolo darovanie 524 kusov nábytku, rastlín a ďalšieho inventáru, ktoré našli uplatnenie v rodinách, školách, zariadeniach sociálnych služieb i v neziskových organizáciách. Takto sa podarilo predísť vzniku odpadu a zároveň zlepšiť životné podmienky stovkám ľudí.
V rámci spolupráce so sociálnym projektom Nábytková banka a Magistrátom hlavného mesta Bratislavy darovala spoločnosť 90 kusov nábytku – od stoličiek cez skrine až po vitríny. Tento nábytok dnes pomáha rodinám v bytovej a finančnej núdzi pri zariaďovaní nájomných bytov.
"Darovaným nábytkom od Henkel Slovensko sme už v auguste 2025 pomohli trom mnohopočetným rodinám v náročnej životnej situácii. V najbližšom období ho využijeme aj pre ďalších záujemcov o bývanie," uviedol Vladimír Benčič z Oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova, Sekcia sociálnych vecí, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.
Pomoc smerovala aj do mestskej časti Ružinov – do domovov seniorov, denných centier či jaslí. Spolu 47 kusov nábytku, 125 odpadkových košov a 11 flipchartov prispelo k skvalitneniu prostredia pre seniorov a deti. "Sme radi, že aj vďaka tejto pomoci budú naše deti a seniori tráviť čas v krajšom prostredí. Kvety, stoly či dokonca stolný futbal, to všetko im spríjemní každodenný život v našich zariadeniach," dodala Alena Hrevušová z Odboru sociálnych vecí Mestskej časti Ružinov.
Časť nábytku a rastlín putovala prostredníctvom občianskych združení ďalej – vďaka OZ Komunitný most sa ďalší nábytok a rastliny dostali aj do Karloveského centra kultúry, sociálnej výdajne v Dúbravke či k rodinám v núdzi. Niektoré kusy budú použité na zariadenie troch kacelárií pre organizáciu Future for Ukraine. Cirkevná základná škola Narnia získala 31 stolov a skriniek, umelecká škola využila obrazy ako plátna pre študentov a vďaka OZ Brána do života sa podarilo podporiť Krízové stredisko pre mladých dospelých DOM. Podporu získala aj nezisková organizácia Liberi semper, ktorá minulý rok získala ocenenie Srdce na dlani. "Sme radi, že všetky tieto veci našli svojich nových majiteľov, kde budú ďalej slúžiť a prinášať radosť," doplnila Jana Žilecká, laureátka ocenenia Srdce na dlani.
Darovanie si vyžadovalo detailné plánovanie a koordináciu. "Najväčšou výzvou bolo zosúladiť logistiku a harmonogram sťahovania s potrebami prijímateľov tak, aby sa nábytok dostal čo najrýchlejšie tam, kde bol potrebný," uviedla Monika Jursová, Facility Coordinator Henkel Slovensko.
Podľa Ivany Glassovej, senior projektovej manažérky a CSR koordinátorky Henkel Slovensko, bolo rozhodnutie prirodzenou súčasťou firemnej filozofie: "Je pre nás dôležité, aby naše rozhodnutia mali aj spoločenský dopad. Som rada, že sme dokázali nájsť zmysluplné využitie vecí, ktoré by inak zostali nevyužité, a podporiť široké spektrum ľudí – od rodín v núdzi, cez seniorov až po mladých dospelých v krízovej situácii."
Príklad Henkel Slovensko ukazuje, že zodpovedný prístup k majetku a jeho recyklácia v rámci komunity môže priniesť dvojnásobný efekt – zníženie environmentálnej záťaže a konkrétnu pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. Darovanie nábytku je tak ukážkou, ako možno prepájať udržateľnosť so spoločenskou zodpovednosťou v praxi.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Henkel Slovensko darovala 524 kusov nábytku a rastlín: pomoc pre rodiny, školy a seniorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nové využitie pre nábytok aj rastliny
Henkel Slovensko ukazuje, že aj veľké organizačné zmeny môžu byť príležitosťou podporiť udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť. Pri sťahovaní do historicky prvého spoločného sídla sa firma rozhodla dať použitému nábytku a vybaveniu nový zmysel. Výsledkom bolo darovanie 524 kusov nábytku, rastlín a ďalšieho inventáru, ktoré našli uplatnenie v rodinách, školách, zariadeniach sociálnych služieb i v neziskových organizáciách. Takto sa podarilo predísť vzniku odpadu a zároveň zlepšiť životné podmienky stovkám ľudí.
Pomoc rodinám v núdzi aj seniorom
V rámci spolupráce so sociálnym projektom Nábytková banka a Magistrátom hlavného mesta Bratislavy darovala spoločnosť 90 kusov nábytku – od stoličiek cez skrine až po vitríny. Tento nábytok dnes pomáha rodinám v bytovej a finančnej núdzi pri zariaďovaní nájomných bytov.
"Darovaným nábytkom od Henkel Slovensko sme už v auguste 2025 pomohli trom mnohopočetným rodinám v náročnej životnej situácii. V najbližšom období ho využijeme aj pre ďalších záujemcov o bývanie," uviedol Vladimír Benčič z Oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova, Sekcia sociálnych vecí, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.
Pomoc smerovala aj do mestskej časti Ružinov – do domovov seniorov, denných centier či jaslí. Spolu 47 kusov nábytku, 125 odpadkových košov a 11 flipchartov prispelo k skvalitneniu prostredia pre seniorov a deti. "Sme radi, že aj vďaka tejto pomoci budú naše deti a seniori tráviť čas v krajšom prostredí. Kvety, stoly či dokonca stolný futbal, to všetko im spríjemní každodenný život v našich zariadeniach," dodala Alena Hrevušová z Odboru sociálnych vecí Mestskej časti Ružinov.
Podpora škôl aj neziskových organizácií
Časť nábytku a rastlín putovala prostredníctvom občianskych združení ďalej – vďaka OZ Komunitný most sa ďalší nábytok a rastliny dostali aj do Karloveského centra kultúry, sociálnej výdajne v Dúbravke či k rodinám v núdzi. Niektoré kusy budú použité na zariadenie troch kacelárií pre organizáciu Future for Ukraine. Cirkevná základná škola Narnia získala 31 stolov a skriniek, umelecká škola využila obrazy ako plátna pre študentov a vďaka OZ Brána do života sa podarilo podporiť Krízové stredisko pre mladých dospelých DOM. Podporu získala aj nezisková organizácia Liberi semper, ktorá minulý rok získala ocenenie Srdce na dlani. "Sme radi, že všetky tieto veci našli svojich nových majiteľov, kde budú ďalej slúžiť a prinášať radosť," doplnila Jana Žilecká, laureátka ocenenia Srdce na dlani.
Zmysluplné rozhodnutia s dosahom na komunitu
Darovanie si vyžadovalo detailné plánovanie a koordináciu. "Najväčšou výzvou bolo zosúladiť logistiku a harmonogram sťahovania s potrebami prijímateľov tak, aby sa nábytok dostal čo najrýchlejšie tam, kde bol potrebný," uviedla Monika Jursová, Facility Coordinator Henkel Slovensko.
Podľa Ivany Glassovej, senior projektovej manažérky a CSR koordinátorky Henkel Slovensko, bolo rozhodnutie prirodzenou súčasťou firemnej filozofie: "Je pre nás dôležité, aby naše rozhodnutia mali aj spoločenský dopad. Som rada, že sme dokázali nájsť zmysluplné využitie vecí, ktoré by inak zostali nevyužité, a podporiť široké spektrum ľudí – od rodín v núdzi, cez seniorov až po mladých dospelých v krízovej situácii."
Udržateľnosť v praxi
Príklad Henkel Slovensko ukazuje, že zodpovedný prístup k majetku a jeho recyklácia v rámci komunity môže priniesť dvojnásobný efekt – zníženie environmentálnej záťaže a konkrétnu pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. Darovanie nábytku je tak ukážkou, ako možno prepájať udržateľnosť so spoločenskou zodpovednosťou v praxi.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Henkel Slovensko darovala 524 kusov nábytku a rastlín: pomoc pre rodiny, školy a seniorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Henkel Slovensko PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragickú dopravnú nehodu neprežila spolujazdkyňa a ročné dieťa, ďalší štyria maloletí skončili v nemocnici
Tragickú dopravnú nehodu neprežila spolujazdkyňa a ročné dieťa, ďalší štyria maloletí skončili v nemocnici
<< predchádzajúci článok
Ľudia naprieč generáciami chcú byť online lekárnikmi. Mladí kvôli budúcnosti, starší kvôli rovnováhe
Ľudia naprieč generáciami chcú byť online lekárnikmi. Mladí kvôli budúcnosti, starší kvôli rovnováhe