Spoločnosť Henkel Slovensko obhájila prvenstvo v ankete Najzamestnávateľ vo svojej kategórii za rok 2022

Spoločnosť Henkel Slovensko dlhodobo investuje do starostlivosti o zamestnancov

27.1.2023 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Henkel Slovensko obhájila v 11. ročníku prestížnej ankety Najzamestnávateľ 1. miesto.O víťazoch tohtoročnej ankety Najzamestnávateľ rozhodlo viac ako 119-tisíc platných hlasov, čo je o 30-tisíc hlasov viac ako v minulom ročníku. Organizátori rozšírili aj počet súťažiacich v jednotlivých kategóriách. V každej kategórii súťažilo 24 firiem. Spoločnosť Henkel Slovensko sa opäť umiestnila v náročnom konkurenčnom prostredí na prvom mieste v kategórii Centrá zdieľaných služieb a upevnila si svoju povesť atraktívneho zamestnávateľa."Som veľmi hrdý na to, že ako jediná spoločnosť v kategórii Centrá zdieľaných služieb patríme medzi víťazov už šiesty rok po sebe. Zakladateľ našej spoločnosti Fritz Henkel venoval mimoriadnu pozornosť podpore zamestnancov a ich rodín. Som rád, že môžeme úspešne pokračovať v jeho odkaze a že naše zameranie na zamestnaneckú skúsenosť a možnosti budovania kariéry a profesijného rozvoja vnímajú nielen naši zamestnanci, ale aj širšia verejnosť," povedal pri prevzatí ocenenia Christian Schulz, prezident spoločnosti Henkel Slovensko a riaditeľ GBS+ Bratislava a GBS+ Cairo. "Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí hlasovali za Henkel Slovensko, ako aj všetkým kolegom, ktorí sa dennodenne podieľajú na zlepšovaní pracovného prostredia v našej spoločnosti a pomohli nám získať prvenstvo aj v takom náročnom roku, akým bol 2022."V tohtoročnej ankete hlasujúci na spoločnosti Henkel Slovensko najviac ocenili kolektív a ľudí, dobré meno spoločnosti, pracovnú istotu, dlhodobú tradíciu firmy, ako aj možnosť profesijného rastu. Z benefitov vyzdvihli 13. a 14. plat, prácu z domu a taktiež aj príspevok na dôchodkové sporenie.Rebríček najatraktívnejších zamestnávateľov zostavil renomovaný kariérny portál v 10 kategóriách už jedenásty raz. Cieľom ankety je podľa spoločnosti Profesia priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž.Práve starostlivosť o zamestnancov patrí v Henkel Slovensko medzi priority. Okrem množstva zaujímavých zamestnaneckých benefitov spoločnosť podporuje fyzické aj duševné zdravie svojich zamestnancov, ako aj zdravú rovnováhu medzi prácou a súkromím.Henkel Slovensko vytvára vhodné podmienky pre zamestnancov s deťmi, ktorí môžu využívať firemnú škôlku, ale nezabúda ani na zamestnancov na materskej či rodičovskej dovolenke prostredníctvom širokej ponuky flexibilných úväzkov a špeciálnych benefitov určených pre deti. V rámci benefitov majú zamestnanci tiež k dispozícii napríklad extra dni voľna nad rámec zákona, štedrý príspevok na dôchodkové sporenie, množstvo interných a externých školení, ale aj obľúbený Henkel shop s výhodnými cenami a možnosťou nakúpiť produkty Henkel priamo na pracovisku.Spoločnosť si uvedomuje dôležitosť tém fyzického a duševného zdravia zamestnancov, ktoré sa dostalo do popredia najmä v období pandémie a vojny na Ukrajine. Preto ponúka nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a zamestnancom prináša konkrétne aktivity v oblasti zdravého životného štýlu. Už štvrtý rok tiež každý mesiac pripravuje prednášky s odborníkmi na témy mentálneho zdravia, ktoré sa medzi zamestnancami tešia veľkej obľube. V prípade individuálnej potreby pomoci v psychologických, finančných či právnych otázkach poskytuje zamestnancom podporu odborníkov v rámci Employee assistance programu.Henkel Slovensko okrem podpory svojich zamestnancov myslí aj na pomoc komunitám prostredníctvom grantovej schémy Henkel Slovensko seniorom a iniciatívy Henkel helps, ktorá zastrešuje dobrovoľnícke aktivity zamestnancov spoločnosti. Zamestnanci sa aktívne angažujú v rôznych aktivitách zameraných na podporu seniorov a odbúravanie a stieranie medzigeneračných priepastí. Spoločnosť poskytuje 5 dní voľna na dobrovoľnícke aktivity, čo zamestnanci veľmi oceňujú. Aktívny postoj k spoločenskej zodpovednosti je tiež jedným z dôvodov, prečo Henkel Slovensko patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na pracovnom trhu.