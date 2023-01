Prokurátorská rada vyzýva špeciálnych prokurátorov, aby nezverejňovali časti dozorových spisov. Apeluje aj na politikov

Výzva smerovaná politikom

Zverejnili list prokurátorky

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR (GP SR) vyzýva zástupcov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) , aby pri informovaní verejnosti dôsledne dodržiavali ustanovenia právnych predpisov a nezverejňovali súčasti dozorových spisov.Uvádza sa to vo vyhlásení rady, ktoré poskytla jej predsedníčka Linda Wáclavová. Zároveň rada dôrazne žiada politikov, aby svojimi vyjadreniami nezaťahovali prokurátorov do politického boja a nezasahovali do ich osobnej integrity.„Týmto prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR vyzýva všetkých politikov celého politického spektra, aby v prípade, ak majú konkrétne poznatky o páchaní trestnej činnosti prokurátormi, tieto oznámili orgánom činným v trestnom konaní pretože iba týmto spôsobom je možné zabezpečiť zákonnosť," uvádza sa vo vyhlásení.Predstavitelia Úradu špeciálnej prokuratúry na tlačovej konferencii v stredu 25. januára uviedli, že Generálna prokuratúra SR v súvislosti s niektorými medializovanými kauzami vyzývala súdy, aby odmietli obžalobu podanú prokurátormi ÚŠP, pričom poukazovala na nedostatky v priebehu prípravného konania.Konkrétne malo ísť o prípady bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského , podnikateľa Miroslava Výboha a tiež bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika v prípade, v ktorom je stíhaný s podnikateľom Petrom Koščom Na podporu tohto tvrdenia ÚŠP zverejnila na sociálnej sieti aj list prokurátorky generálnej prokuratúry adresovaný Špecializovanému trestnému súdu v ktorom konštatuje, že ponecháva na zváženie sudcu, či v trestnej veci Vladimíra Pčolinského mohlo dôjsť k porušeniu práva na obhajobu.Generálna prokuratúra tvrdenia o výzvach na odmietnutie obžaloby odmietla.