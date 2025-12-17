|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kornélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Spoločnosť Henkel Slovensko podporila Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie UNB materiálnym darom
Tagy: Henkel Slovensko PR
Spoločnosť darovala desiatky črepníkových kvetov a takmer 70 kusov nábytku Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu Univerzitnej nemocnice Bratislava na Antolskej. Materiálny dar pomohol spríjemniť a funkčne ...
Zdieľať
17.12.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť darovala desiatky črepníkových kvetov a takmer 70 kusov nábytku Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu Univerzitnej nemocnice Bratislava na Antolskej. Materiálny dar pomohol spríjemniť a funkčne doplniť priestory a podporiť tak komfort pacientov aj každodennú prácu zdravotníckeho personálu. Ide už o ďalšiu iniciatívu spoločnosti, ktorá nemocnicu podporila aj počas pandémie, keď zabezpečila germicídne žiariče na dezinfekciu priestorov.
Tento príspevok je súčasťou širšej iniciatívy spoločnosti Henkel Slovensko, ktorej cieľom je dať použitému, no stále kvalitnému nábytku a vybaveniu druhú šancu. Namiesto likvidácie putovalo celkovo 524 kusov nábytku, rastlín a ďalšieho inventára tým, ktorí ich najviac potrebujú – rodinám v núdzi, školám, neziskovým organizáciám či zariadeniam pre seniorov.
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie UNB získalo v rámci iniciatívy desiatky črepníkových kvetov a takmer 70 kusov kancelárskeho nábytku. Kvety oživili oddychovú zónu so sedením pre pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenia, a vytvorili príjemnejšie prostredie v priestoroch oddelenia. Uzamykateľné skrinky slúžia ako praktické úložné priestory v ordináciách, na chodbách aj v telocvični, kde si môžu pacienti aj pracovníci bezpečne odložiť svoje osobné veci. Skrinky poslúžili aj na kompletnú obnovu archívnej miestnosti a pomohli vytvoriť prehľadnejší systém uskladnenia dokumentácie.
Spoločnosť Henkel Slovensko už nemocnicu na Antolskej podporila aj v minulosti, a to počas kritického obdobia pandémie COVID-19, keď bol akútny nedostatok zdravotníckeho materiálu. Zamestnankyne spoločnosti vtedy zabezpečili prostredníctvom finančnej podpory z interného grantového programu Make an Impact on Tomorrow (MIT) kúpu germicídnych žiaričov na Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie a Centrálny príjem, čo sú oddelenia prvého kontaktu s pacientmi. Program MIT je celosvetovou dobrovoľníckou iniciatívou spoločnosti Henkel, ktorá umožňuje zamestnancom aktívne sa zapájať do komunitných projektov a získavať pre ne finančnú alebo vecnú podporu.
"Pomoc od spoločnosti Henkel Slovensko si nesmierne vážime. Počas náročného obdobia pandémie nám darované germicídne žiariče pomohli chrániť zdravie našich kolegov aj pacientov. Na našom oddelení sa denne vystrieda veľké množstvo pacientov a zároveň tu naši pracovníci trávia podstatnú časť svojho dňa. Všetci preto ocenia kvalitné vybavenie a príjemné prostredie, ktoré prispieva k dobre fungujúcemu chodu oddelenia," uviedla primárka oddelenia MUDr. Zuzana Mrázová, ktorá si dar spolu s vedúcou fyzioterapeutkou PhDr. Barborou Koštialovou osobne prevzala.
Henkel Slovensko dlhodobo kladie dôraz na spoločenskú zodpovednosť a aktívne podporuje iniciatívy, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám v komunite – či už finančne, materiálne, alebo zapojením svojich zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít. Pri sťahovaní do nového sídla darovala nábytok, rastliny a ďalší inventár rodinám v núdzi, zariadeniam pre seniorov, školám či neziskovým organizáciám. Tento krok ukázal, že aj veľké organizačné zmeny môžu byť príležitosťou prepojiť environmentálnu zodpovednosť s konkrétnou pomocou ľuďom.
"Jednou z ambícií nášho podnikania je, aby naše rozhodnutia mali aj pozitívny spoločenský dopad. Záleží nám na tom, aby sme boli príkladom toho, že aj malé zmeny môžu mať veľký význam – najmä tam, kde pacienti hľadajú podporu a zdravotníci každý deň vykonávajú náročnú a zodpovednú prácu. Teší nás, že v rámci zmeny nášho sídla a sťahovania sme dokázali podporiť a spríjemniť nemocničné prostredie. Zároveň sme tým ukázali, že konať a uvažovať udržateľne je možné aj pri projektoch, akým je sťahovanie, a že znovupoužitie vecí môže byť prirodzenou súčasťou zodpovedného prístupu," uzatvára Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie spoločnosti Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Henkel Slovensko podporila Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie UNB materiálnym darom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tento príspevok je súčasťou širšej iniciatívy spoločnosti Henkel Slovensko, ktorej cieľom je dať použitému, no stále kvalitnému nábytku a vybaveniu druhú šancu. Namiesto likvidácie putovalo celkovo 524 kusov nábytku, rastlín a ďalšieho inventára tým, ktorí ich najviac potrebujú – rodinám v núdzi, školám, neziskovým organizáciám či zariadeniam pre seniorov.
Príjemnejšie a funkčnejšie priestory pre pacientov aj personál
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie UNB získalo v rámci iniciatívy desiatky črepníkových kvetov a takmer 70 kusov kancelárskeho nábytku. Kvety oživili oddychovú zónu so sedením pre pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenia, a vytvorili príjemnejšie prostredie v priestoroch oddelenia. Uzamykateľné skrinky slúžia ako praktické úložné priestory v ordináciách, na chodbách aj v telocvični, kde si môžu pacienti aj pracovníci bezpečne odložiť svoje osobné veci. Skrinky poslúžili aj na kompletnú obnovu archívnej miestnosti a pomohli vytvoriť prehľadnejší systém uskladnenia dokumentácie.
Spoločnosť Henkel Slovensko už nemocnicu na Antolskej podporila aj v minulosti, a to počas kritického obdobia pandémie COVID-19, keď bol akútny nedostatok zdravotníckeho materiálu. Zamestnankyne spoločnosti vtedy zabezpečili prostredníctvom finančnej podpory z interného grantového programu Make an Impact on Tomorrow (MIT) kúpu germicídnych žiaričov na Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie a Centrálny príjem, čo sú oddelenia prvého kontaktu s pacientmi. Program MIT je celosvetovou dobrovoľníckou iniciatívou spoločnosti Henkel, ktorá umožňuje zamestnancom aktívne sa zapájať do komunitných projektov a získavať pre ne finančnú alebo vecnú podporu.
"Pomoc od spoločnosti Henkel Slovensko si nesmierne vážime. Počas náročného obdobia pandémie nám darované germicídne žiariče pomohli chrániť zdravie našich kolegov aj pacientov. Na našom oddelení sa denne vystrieda veľké množstvo pacientov a zároveň tu naši pracovníci trávia podstatnú časť svojho dňa. Všetci preto ocenia kvalitné vybavenie a príjemné prostredie, ktoré prispieva k dobre fungujúcemu chodu oddelenia," uviedla primárka oddelenia MUDr. Zuzana Mrázová, ktorá si dar spolu s vedúcou fyzioterapeutkou PhDr. Barborou Koštialovou osobne prevzala.
Udržateľnosť spojená so spoločenskou zodpovednosťou
Henkel Slovensko dlhodobo kladie dôraz na spoločenskú zodpovednosť a aktívne podporuje iniciatívy, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám v komunite – či už finančne, materiálne, alebo zapojením svojich zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít. Pri sťahovaní do nového sídla darovala nábytok, rastliny a ďalší inventár rodinám v núdzi, zariadeniam pre seniorov, školám či neziskovým organizáciám. Tento krok ukázal, že aj veľké organizačné zmeny môžu byť príležitosťou prepojiť environmentálnu zodpovednosť s konkrétnou pomocou ľuďom.
"Jednou z ambícií nášho podnikania je, aby naše rozhodnutia mali aj pozitívny spoločenský dopad. Záleží nám na tom, aby sme boli príkladom toho, že aj malé zmeny môžu mať veľký význam – najmä tam, kde pacienti hľadajú podporu a zdravotníci každý deň vykonávajú náročnú a zodpovednú prácu. Teší nás, že v rámci zmeny nášho sídla a sťahovania sme dokázali podporiť a spríjemniť nemocničné prostredie. Zároveň sme tým ukázali, že konať a uvažovať udržateľne je možné aj pri projektoch, akým je sťahovanie, a že znovupoužitie vecí môže byť prirodzenou súčasťou zodpovedného prístupu," uzatvára Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie spoločnosti Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Henkel Slovensko podporila Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie UNB materiálnym darom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Henkel Slovensko PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Analýza Schneider Electric upozorňuje na potrebu vyššej digitalizácie výroby
Analýza Schneider Electric upozorňuje na potrebu vyššej digitalizácie výroby
<< predchádzajúci článok
Súdna rada zvolila tretiu kandidátku na sudkyňu ESĽP, je ňou Katarína Roskoványi
Súdna rada zvolila tretiu kandidátku na sudkyňu ESĽP, je ňou Katarína Roskoványi