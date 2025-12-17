Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Analýza Schneider Electric upozorňuje na potrebu vyššej digitalizácie výroby


Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, predstavil globálny prieskum s názvom "Otvorené verzus uzavreté: Otázka za 11,28 milióna dolárov pre priemyselných lídrov". ...



image new study reveals 11.28m annual opportunity for industrial companies to boost competitiveness by modernizing closed automation systems 676x355 17.12.2025 (SITA.sk) - Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, predstavil globálny prieskum s názvom "Otvorené verzus uzavreté: Otázka za 11,28 milióna dolárov pre priemyselných lídrov". Kľúčovým odkazom analýzy je, že uzatvorenosť priemyselných automatizačných systémov narúša konkurencieschopnosť firiem. Priemyselné podniky prichádzajú v priemere o 11,28 milióna dolárov ročne, čo predstavuje 7,5 % ich príjmov v dôsledku uzavretosti automatizačnej architektúry.


Správa, ktorú zrealizovala analytická spoločnosť Omdia, sa sústreďuje na to, ako výrobné systémy ovplyvňujú efektivitu, kontinuitu a spoľahlivosť priemyselnej produkcie. Tradičné hardvérovo definované automatizačné systémy sú vyvinuté pre statické prostredia, a preto sa ťažko adaptujú na dnešné dynamické priemyselné požiadavky. Proprietárna architektúra obmedzuje prístup k dátam, znižuje prehľadnosť a schopnosť reagovať.

Jadrom problému je podľa analytikov zložitosť hardvéru. Väčšina sledovaných výrobných spoločností prevádzkuje 2 až 10 rôznych platforiem, z nich každá má špecifické požiadavky na prevádzku. Až tretina problémov pri údržbe alebo servise si vyžaduje špecializovanú podporu, čo znižuje efektivitu pracovnej sily. Izolované systémy bránia prediktívnej údržbe a flexibilnejšiemu riešeniu problémov.

Správa zdôrazňuje naliehavú potrebu transformácie priemyslu. Otvorená, softvérovo definovaná automatizácia ponúka škálovateľné riešenia, ktoré posilňujú priemyselnú konkurencieschopnosť a odolnosť.

Oddelením softvéru od hardvéru sa dokážu integrovať systémy viacerých dodávateľov, výroba dokáže rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu a efektívnejšie vyrábať malé série. Dáta získavané v reálnom čase vedú k inteligentnejším rozhodnutiam, zvyšujú produktivitu a znižujú náklady vo celom výrobnom procese.

Zákazníci spoločnosti Schneider Electric už tieto výhody využívajú. Mnohí začínajú s pilotnými projektmi alebo testami a následne prechádzajú na nasadenie v celej prevádzke alebo vo viacerých výrobných centrách. Tento spôsob nasadenia je odporúčaný pre zachovanie kvality, transparentnosti procesu a ochrany investícií.

Dopad nepružnej automatizácie na náklady priemyslu:



  • 6,1 milióna dolárov v stratách z prevádzkovej agility a odolnosti. Nepružné hardvérové systémy limitujú schopnosti reagovať na zmeny na trhu. V sledovaných spoločnostiach až 77,4 % zmien v požiadavkách zákazníkov, vyžaduje fyzické úpravy. Náklady na úpravy sa pohybujú od 25 000 do 50 000 dolárov za hodinu, pričom v prípade spoločností s hodnotou viac ako 1 miliarda dolárov to môže byť až na 250 000 dolárov za hodinu.

  • 2,28 milióna dolárov v nákladoch na optimalizáciu a efektívnosť. Ide o náklady na údržbu, s ňou spojené prestoje a nedostatok ľudských kapacít. Zložitosť hardvéru vedie v sledovaných spoločnostiach k prevádzkovej neefektívnosti. Spoločnosti spravujú v priemere 2 až 10 rôznych priemyselných systémov; 29 % z nich pracuje s viac ako 10 hardvérovými platformami, z ktorých každá má špecifické požiadavky na správu.

  • 1,2 milióna dolárov na predchádzanie zlyhaniam kvality a nákladnú údržbu dát. Proprietárne systémy obmedzujú integráciu dát. Iba 28 % spoločností má prístup k informáciám v reálnom čase; polovica uvádza, že 20 až 39 % kritických dát nie je k dispozícii v reálnom čase.

  • 1,7 milióna dolárov v nákladoch na udržateľnosť a dodržiavanie predpisov. Zmeny v regulácii si vyžadujú nákladné modernizácie hardvéru, čo zvyšuje náklady na dodržiavanie predpisov.


Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Analýza Schneider Electric upozorňuje na potrebu vyššej digitalizácie výroby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Digitalizácia PR Schneider Electric
