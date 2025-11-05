Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Spoločnosť Henkel Slovensko už po piatykrát ocenená v súťaži Senior Friendly za systematickú podporu seniorov


Tagy: Henkel Slovensko PR Senior friendly Seniori Súťaž

Spoločnosť Henkel Slovensko získala v jubilejnom desiatom ročníku súťaže Senior Friendly prestížnu plaketu v kategórii Veľké spoločnosti a podniky za inšpiratívne strategické a dobrovoľnícke aktivity ...



Zdieľať
1 senior friendly 2025 676x380 5.11.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Henkel Slovensko získala v jubilejnom desiatom ročníku súťaže Senior Friendly prestížnu plaketu v kategórii Veľké spoločnosti a podniky za inšpiratívne strategické a dobrovoľnícke aktivity pre seniorov a medzigeneračnú spoluprácu. Ocenenie potvrdilo dlhodobý záväzok spoločnosti k zlepšovaniu kvality života starších občanov na Slovensku.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného desiateho ročníka súťaže Senior Friendly sa konalo 17. októbra 2025 v Zichyho paláci v Bratislave. Projekt organizujú občianske združenia Klub Luna Senior Friendly a OZ Bagar s cieľom upriamovať pozornosť na organizácie, ktoré prispievajú k lepšej kvalite života seniorov a podporujú aktívne starnutie. Súťaž Senior Friendly je jedinou iniciatívou svojho druhu na Slovensku, ktorá oceňuje firmy, inštitúcie a organizácie za ich príspevok k posilňovaniu medzigeneračných väzieb a dôstojnému starnutiu.

Ocenenie patrí celému tímu a dobrovoľníkom


Počas slávnostného večera prevzala ocenenie v mene spoločnosti Henkel Slovensko Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie pre CEE klaster. "Toto ocenenie skutočne patrí všetkým našim kolegom a kolegyniam, najmä skupinám programu firemného dobrovoľníctva Henkel Helps, ktorých neustála angažovanosť a energia ukazujú hodnoty spoločnosti Henkel v praxi. Prostredníctvom Nadácie Henkel Slovensko a komunitných iniciatív naďalej podporujeme zmysluplné projekty, ktoré budujú prepojenia, spájajú generácie a prinášajú hmatateľný pozitívny dopad do našich komunít," uviedla Zuzana Kaňuchová.

Henkel Slovensko sa dlhodobo snaží stierať medzigeneračné bariéry a zlepšovať kvalitu života seniorov prostredníctvom finančnej podpory, dobrovoľníctva aj produktovej pomoci. Nadácia Henkel Slovensko od svojho vzniku v roku 2019 systematicky podporuje projekty zamerané na aktívne starnutie, digitálne vzdelávanie, terapeutické programy a medzigeneračnú spoluprácu. Za šesť rokov svojej existencie už podporila viac ako 430 projektov celkovou sumou presahujúcou 296 000 eur. V roku 2023 predstavila aj Cenu za inovatívnosť, aby podporila projekty s pridanou hodnotou, ktoré vynikajú nápaditosťou v prístupe k seniorom.

Dobrovoľníci venovali seniorom tisíce hodín


Angažovanosť spoločnosti Henkel Slovensko v podpore seniorov sa prejavuje nielen finančnými príspevkami, ale aj aktívnym zapojením zamestnancov. Vďaka firemnému dobrovoľníckemu programu Henkel Helps sa pravidelne zapájajú do pomoci seniorom. Len v roku 2025 dobrovoľníci z Henkel Helps pripravili 76 aktivít v zariadeniach pre seniorov v spolupráci so šiestimi zariadeniami v bratislavskom regióne. Od roku 2020, keď spoločnosť začala sledovať dobrovoľnícke hodiny, ich zamestnanci venovali práci so seniormi spolu 16 626 hodín.

"Chceme povzbudiť všetky organizácie, dobrovoľníkov a firmy na Slovensku, ktoré si zvolili ušľachtilú cestu spoločenskej zodpovednosti smerujúcu k pomoci seniorom, aby vytrvali vo svojej misii. Ak sa všetci spojíme v tomto úsilí, dopad sa prejaví, generačná priepasť sa zúži a svet sa môže stať harmonickým, chápavým a inkluzívnym miestom," uzatvára Zuzana Kaňuchová.

Aktívna účasť na konferencii o aktívnom starnutí


V rámci dvojdňového podujatia Senior Friendly sa 17. októbra konala aj odborná konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce. Medzi rečníkmi vystúpila aj Zuzana Kaňuchová, ktorá predstavila strategický prístup spoločnosti Henkel Slovensko k dobrovoľníctvu a priblížila, ako medzigeneračná výmena posilňuje nielen komunity, ale aj firemnú kultúru a odolnosť.

Konferencia sa venovala kľúčovým témam súvisiacim so starnutím populácie, zmenám na trhu práce a stratégiám na zvyšovanie kvality života seniorov. Jej cieľom bolo upriamovať pozornosť na dôležitosť solidarity medzi generáciami a podporovať moderné prístupy k začleňovaniu starších občanov do spoločnosti.

O súťaži Senior Friendly


Jubilejný desiaty ročník súťaže Senior Friendly, ktorú organizujú občianske združenia Klub Luna Senior Friendly a OZ Bagar, bol po všetkých stránkach veľmi úspešný a podľa viacerých účastníkov doposiaľ najkvalitnejší.

Odborná porota udelila ocenenia v štyroch kategóriách. V kategórii Veľké spoločnosti získali plaketu Senior Friendly popri Henkel Slovensko aj spoločnosti Slovnaft, Dr. Max, Lenovo a O2. Medzi ocenenými samosprávami boli Banskobystrický samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava-Ružinov a mestá Myjava a Pezinok. Čestné uznanie si odniesli mesto Nová Baňa, obec Most pri Bratislave a mestské časti Bratislava-Rača a Bratislava-Vrakuňa. V kategórii neziskových organizácií získali plaketu občianske združenia Slovak Eco Quality, Vetulus, Kogneo a Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Svätej rodiny Bratislava-Petržalka.

Viac informácií nájdete na http://www.seniorfriendly.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Henkel Slovensko už po piatykrát ocenená v súťaži Senior Friendly za systematickú podporu seniorov © SITA Všetky práva vyhradené.

