|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Imrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. novembra 2025
Terčom útokov sa stala energetická infraštruktúra ruských miest Vladimir a Oriol
Na energetickú infraštruktúru na predmestí ruského mesta Vladimir a na tepelnú elektráreň v meste Oriol v noci na stredu zaútočili drony. Informuje o tom web
Zdieľať
5.11.2025 (SITA.sk) - Na energetickú infraštruktúru na predmestí ruského mesta Vladimir a na tepelnú elektráreň v meste Oriol v noci na stredu zaútočili drony. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruský telegramový kanál Astra.
Gubernátor Vladimirskej oblasti Alexandr Avdejev uviedlo, že sa odohral útok dronom na energetické zariadenie na predmestí Vladimira. „Prosím, zachovajte pokoj,“ napísal na Telegrame.
V noci na stredu bolo počuť výbuchy aj v blízkosti tepelnej elektrárne v Oriol. Podľa analýzy kanálu Astra na základe otvorených zdrojov a informácií od miestnych obyvateľov séria explózii s najväčšou pravdepodobnosťou nastala v blízkosti miestnej teplárne.
Gubernátor Oriolskej oblasti vyhlásil, že „sily protivzdušnej obrany zničili nepriateľské bezpilotné lietadlá a trosky poškodili niekoľko domov a hospodársku budovu“. Miestni obyvatelia sú však presvedčení, že išlo o raketový útok.
Necelý kilometer od elektrárne Oriol sa nachádza obranný závod Oreltekmaš, ktorý vyrába zariadenia na servis a evakuáciu vojenských vozidiel.
Zdroj: SITA.sk - Terčom útokov sa stala energetická infraštruktúra ruských miest Vladimir a Oriol © SITA Všetky práva vyhradené.
Gubernátor Vladimirskej oblasti Alexandr Avdejev uviedlo, že sa odohral útok dronom na energetické zariadenie na predmestí Vladimira. „Prosím, zachovajte pokoj,“ napísal na Telegrame.
V noci na stredu bolo počuť výbuchy aj v blízkosti tepelnej elektrárne v Oriol. Podľa analýzy kanálu Astra na základe otvorených zdrojov a informácií od miestnych obyvateľov séria explózii s najväčšou pravdepodobnosťou nastala v blízkosti miestnej teplárne.
Gubernátor Oriolskej oblasti vyhlásil, že „sily protivzdušnej obrany zničili nepriateľské bezpilotné lietadlá a trosky poškodili niekoľko domov a hospodársku budovu“. Miestni obyvatelia sú však presvedčení, že išlo o raketový útok.
Necelý kilometer od elektrárne Oriol sa nachádza obranný závod Oreltekmaš, ktorý vyrába zariadenia na servis a evakuáciu vojenských vozidiel.
Zdroj: SITA.sk - Terčom útokov sa stala energetická infraštruktúra ruských miest Vladimir a Oriol © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vyššie územné celky sú so súčasnými kompetenciami a financiami zbytočné, uviedol Rybníček – VIDEO
Vyššie územné celky sú so súčasnými kompetenciami a financiami zbytočné, uviedol Rybníček – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Spoločnosť Henkel Slovensko už po piatykrát ocenená v súťaži Senior Friendly za systematickú podporu seniorov
Spoločnosť Henkel Slovensko už po piatykrát ocenená v súťaži Senior Friendly za systematickú podporu seniorov