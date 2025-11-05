Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
05. novembra 2025

Terčom útokov sa stala energetická infraštruktúra ruských miest Vladimir a Oriol


Tagy: Energetika ruské územie Útoky vojna na Ukrajine

Na energetickú infraštruktúru na predmestí ruského mesta Vladimir a na tepelnú elektráreň v meste Oriol v noci na stredu zaútočili drony. Informuje o tom web



russia_ukraine_war_drone_factory_97964 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Na energetickú infraštruktúru na predmestí ruského mesta Vladimir a na tepelnú elektráreň v meste Oriol v noci na stredu zaútočili drony. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruský telegramový kanál Astra.


Gubernátor Vladimirskej oblasti Alexandr Avdejev uviedlo, že sa odohral útok dronom na energetické zariadenie na predmestí Vladimira. „Prosím, zachovajte pokoj,“ napísal na Telegrame.

V noci na stredu bolo počuť výbuchy aj v blízkosti tepelnej elektrárne v Oriol. Podľa analýzy kanálu Astra na základe otvorených zdrojov a informácií od miestnych obyvateľov séria explózii s najväčšou pravdepodobnosťou nastala v blízkosti miestnej teplárne.

Gubernátor Oriolskej oblasti vyhlásil, že „sily protivzdušnej obrany zničili nepriateľské bezpilotné lietadlá a trosky poškodili niekoľko domov a hospodársku budovu“. Miestni obyvatelia sú však presvedčení, že išlo o raketový útok.

Necelý kilometer od elektrárne Oriol sa nachádza obranný závod Oreltekmaš, ktorý vyrába zariadenia na servis a evakuáciu vojenských vozidiel.


Zdroj: SITA.sk - Terčom útokov sa stala energetická infraštruktúra ruských miest Vladimir a Oriol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetika ruské územie Útoky vojna na Ukrajine
