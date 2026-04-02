Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
Spoločnosť Henkel Slovensko získala 3. miesto v súťaži Zdravá firma roka 2025 vďaka systematickej starostlivosti o zdravie zamestnancov
V 16. ročníku súťaže Zdravá firma roka sa umiestnila na 3. mieste v kategórii nevýrobných veľkých firiem nad 1 000 zamestnancov. Ocenenie potvrdzuje dlhodobý prístup spoločnosti k podpore zdravia, ...
2.4.2026 (SITA.sk) - V 16. ročníku súťaže Zdravá firma roka sa umiestnila na 3. mieste v kategórii nevýrobných veľkých firiem nad 1 000 zamestnancov. Ocenenie potvrdzuje dlhodobý prístup spoločnosti k podpore zdravia, prevencii a well-beingu zamestnancov.
Spoločnosť Henkel Slovensko dlhodobo realizuje komplexné programy zamerané na fyzické aj duševné zdravie zamestnancov – od preventívnych zdravotných aktivít, podpory pohybu a správnej výživy až po iniciatívy zamerané na psychohygienu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
V súťaži Zdravá firma roka, ktorú od roku 2010 každoročne organizuje zdravotná poisťovňa Union, nebodovala prvýkrát. Opätovne sa tak zaradila medzi firmy, ktoré idú v starostlivosti o zdravie zamestnancov nad rámec legislatívnych povinností.
V aktuálnom ročníku spoločnosť Henkel Slovensko uspela v konkurencii 54 firiem, pričom odborná porota hodnotila najmä rozsah aktivít, ich systematickosť a mieru zapojenia zamestnancov. Posudzované boli oblasti prevencie civilizačných chorôb, duševného zdravia, správnej výživy, pohybových aktivít či ergonómie pracovného prostredia.
Duševné zdravie ako dlhodobá priorita
Podpora duševného zdravia zohráva v prístupe spoločnosti Henkel Slovensko významnú úlohu, čo sa odrazilo ako jeden z najsilnejších bodov v súťaži. Spoločnosť od roku 2020 organizuje na mesačnej báze program Dni duševného zdravia, prednášky venované well-beingu, ženskému zdraviu a od roku 2024 produkuje aj vlastný podcast Hovorme o tom, verejne dostupný na YouTube a podcastových platformách. Odborníci v ňom každý mesiac otvárajú témy duševného zdravia a budovania odolnosti ako zvládanie stresu, prevencia vyhorenia či moderné závislosti.
Zamestnanci majú zároveň k dispozícii bezplatný program zamestnaneckej asistenčnej podpory (EAP) a možnosť sabatikalu, ktorý v roku 2025 využilo 28 ľudí. Spoločnosť dlhodobo rozvíja rôzne skupiny zamestnancov, vrátane lídrov, a posilňuje ich kompetencie v oblasti duševného zdravia.
"Zdravie začína prevenciou, preto investujeme do systémových riešení – ponúkame psychologickú podporu, finančnú i právnu podporu, sabatikal, on-site fyzio diagnostiku, fyzioterapie a skupinové cvičenia či zdravý chrbát. Zároveň cielene pripravujeme lídrov, aby vedeli včas rozpoznať preťaženie a podporiť svoje tímy. Tréningami v tejto oblasti prešlo už takmer 180 zamestnancov vrátane viac ako stovky manažérov. Umiestnenie v súťaži Zdravá firma roka je pre nás potvrdením, že táto cesta má zmysel," vysvetľuje Soňa Havaši, špecialistka pre wellbeing a benefity Henkel Slovensko z oddelenia Ľudských zdrojov.
Prevencia a pohyb priamo na pracovisku
Od roku 2023 spoločnosť každoročne organizuje Dni zdravia, počas ktorých majú zamestnanci priamo na pracovisku prístup k širokému spektru preventívnych vyšetrení, vrátane odberov krvi, onkologických markerov, EKG, kontroly znamienok či diagnostiky chrbtice.
V roku 2025 využilo možnosť masáží a rehabilitácií priamo v kancelárskych priestoroch viac ako 550 zamestnancov. Spoločnosť zároveň podporuje aktívny životný štýl organizovaním celofiremného športového dňa.
Dôležitú úlohu zohráva aj samotná iniciatíva zamestnancov. Zamestnanecká skupina sa celoročne venuje organizácii športových a wellbeing aktivít, ako sú turistické, bežecké a cyklistické výzvy, účasť na maratónoch, ako aj aktivity zamerané na otužovanie, vodné a zimné športy. Mnohé z týchto podujatí sú otvorené aj pre deti zamestnancov a podporujú tak zapájanie celých rodín.
"Zdravie a pohodu zamestnancov vnímame ako prirodzenú súčasť firemnej kultúry. Okrem programov a benefitov preto kladieme dôraz aj na fyzické pracovné prostredie. Minulý rok sme dokončili sťahovanie do nového sídla spoločnosti v budove Mill, ktorú sme zariadili s dôrazom na biofilický dizajn, ergonomické riešenia a dostatok oddychových zón. Veríme, že práve kombinácia kvalitného prostredia a systematickej podpory má reálny dopad na každodenný život našich zamestnancov," dopĺňa Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.
Konferencia priniesla inšpiráciu pre zdravšie pracoviská
Výsledky súťaže boli vyhlásené na odbornej konferencii, ktorá sa konala 26. marca 2026 vo Vyhniach. Podujatie vytvorilo priestor na odborné diskusie aj zdieľanie praktických skúseností v oblastiach výživy, well-beingu a prevencie na pracovisku.
Konferencie sa zúčastnilo aj Henkel Slovensko. Jeho zástupkyňa z oddelenia Ľudských zdrojov sa podelila o skúsenosti z praxe a v panelovej diskusii hovorila o tom, ako sa zamestnávatelia vedia podieľať a podporovať zdravé starnutie.
Konferencia tak potvrdila, že zdravie zamestnancov je čoraz významnejšou témou a zároveň jedným z kľúčových faktorov dlhodobej udržateľnosti firiem.
Tragédia v Ružomberku. Chodec neprežil zrážku s nákladiakom, kráčal stredom cesty – FOTO
Jar v nákupnom centre CENTRAL: Modernizácia food courtu, nový detský klub a pestrý veľkonočný program
