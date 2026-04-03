 Pondelok 6.4.2026
 Meniny má Irena
 24hod.sk    Z domova

03. apríla 2026

Tragédia v Ružomberku. Chodec neprežil zrážku s nákladiakom, kráčal stredom cesty – FOTO


Tagy: Tragická dopravná nehoda žilinská polícia

V piatok krátko po polnoci sa v Ružomberku stala tragická dopravná nehoda. Chodec neprežil zrážku s nákladiakom. Ako informovala žilinská ...



nehoda chodec e1775203642931 676x464 3.4.2026 (SITA.sk) - V piatok krátko po polnoci sa v Ružomberku stala tragická dopravná nehoda. Chodec neprežil zrážku s nákladiakom. Ako informovala žilinská polícia na sociálnej sieti, 61-ročný vodič nákladiaku Scania prechádzal mestskou časťou Biely Potok po ceste I/59 v smere od Banskej Bystrice. Z doposiaľ nezistených príčin zachytil ľavou prednou časťou vozidla chodca, ktorý kráčal stredom vozovky.


Išlo o 51-ročného muža, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Vodiča podrobili dychovej skúške, ktorá vyšla s negatívnym výsledkom. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestná doprava. Príčina a okolnosti dopravy sú predmetom vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Ružomberku. Chodec neprežil zrážku s nákladiakom, kráčal stredom cesty – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

