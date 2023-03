Spoločnosť Lanxess počíta uhlíkovú stopu výrobkov pomocou vlastného softvéru

Cieľ: klimaticky neutrálny dodávateľský proces

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v oblasti špeciálnej chémie

20.3.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť LANXESS vyvinula nástroj, ktorý automaticky počíta uhlíkovú stopu svojich výrobkov. Nástroj Product Carbon Footprint Engine pracuje s údajmi z rôznych obchodných jednotiek spoločnosti a zaznamenáva uhlíkovú stopu výrobku od momentu jeho výroby až po okamih expedície zákazníkovi. Nástroj počíta emisie skleníkových plynov vznikajúce počas výroby, emisie spojené so spracovaním konkrétnych surovín, výrobných materiálov, ako aj emisie spojené s likvidáciou odpadu, dopravou a použitými energiami. Softvér bol certifikovaný spoločnosťou TÜV Rheinland podľa normy ISO 14067 na kvantifikáciu uhlíkovej stopy výrobkov.Pomocou nástroja Product Carbon Footprint Engine chce spoločnosť LANXESS pomôcť svojim zákazníkom dosiahnuť ich ciele v oblasti udržateľnosti. Zákazníci si môžu údaje o emisiách vyžiadať od svojho obchodného zástupcu. Súbor údajov, ktorý sa používa na výpočet uhlíkovej stopy, sa v priebehu času neustále zlepšuje, a tak bude v budúcnosti možné vypočítať emisie aj pre výrobky, pre ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii dostatočne výpovedné dáta."Naši zákazníci si kladú ambiciózne ciele na zlepšenie udržateľnosti vo svojich dodávateľských reťazcoch. Spoločnosť LANXESS ich teraz môže ešte lepšie podporiť pri dosahovaní týchto cieľov,"Spoločnosť LANXESS sa tiež viac zameriava na kontrolu emisií v každej časti dodávateľského reťazca. V auguste 2022 skupina oznámila svoj zámer dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050(stupeň 3). Tento cieľ zahŕňa nepriame emisie, najmä z nakupovaných surovín, ale aj z logistiky a hotových výrobkov. V prípade priamych emisií z výroby (stupeň 1) a energetických zdrojov (stupeň 2) si spoločnosť LANXESS už pred tromi rokmi stanovila cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040.Renomovaná Iniciatíva pre vedecky podložené ciele (SBTi) už skôr potvrdila, že klimatické ciele spoločnosti LANXESS sú v súlade s "politikou 1,5 °C" a Parížskou dohodou.Na dosiahnutie svojich cieľov v oblasti 3 spustila spoločnosť LANXESS celopodnikový program Net Zero Value Chain. V rámci neho spoločnosť zvyšuje zásobovanie udržateľnými surovinami, zavádza ekologickú logistiku a rozširuje svoje portfólio klimaticky neutrálnych výrobkov.Spoločnosť LANXESS je popredná spoločnosť v oblasti špeciálnych chemikálií s tržbami vo výške 8,1 miliardy EUR v roku 2022 a približne 13 100 zamestnancami v 33 krajinách Hlavnou činnosťou spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických polotovarov, aditív, špeciálnych chemikálií a prostriedkov na ochranu spotrebiteľov. LANXESS je zaradený do popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis