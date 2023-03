Dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka bude zbúraný, na jeho mieste vznikne pamätník

Pripomenutie minulosti

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili vo februári 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Za tento čin boli právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček, jeho komplic Tomáš Szabó a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó.





20.3.2023 (SITA.sk) - Rodinný dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači v okrese Galanta začnú na želanie pozostalých v utorok 21. marca búrať.Trnavský samosprávny kraj následne na pozemku postaví Pamätník slobody slova. Jeho podoba vzišla z výtvarno-architektonickej súťaže. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja. S výstavbou pamätníka sa ráta v roku 2024.Víťazný návrh pamätníka s názvom Záhrada pochádza od tvorcov Benjamína Brádňanského, Víta Haladu, Martina Piačeka a pracuje s naklonením pozemku, čo evokuje pocit nerovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny.Budúce pietne miesto bude na jednej strane pripomínať udalosti z minulosti, no na druhej strane ponúkne priestor na reflexiu a pohľad do budúcnosti.„Minulý mesiac uplynulo päť rokov od vraždy dvoch mladých ľudí. Považujem za dôležité si ich pamiatku neustále pripomínať, a to najmä v dobe, keď význam slobody slova a jej zneužívania je viac ako aktuálny. Cieľom našej župy je vytvoriť pietne miesto, ktoré bude pripomínať ich odhodlanie a zároveň niesť silný odkaz pre budúce generácie,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.Dodal, že výstavbu, ako aj následnú správu a údržbu pamätníka bude zabezpečovať samosprávny kraj. Búranie domu ponúkla spoločnosť Hrachostav bezplatne.