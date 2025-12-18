Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Spoločnosť Liberty Global sa dohodla s O2 Slovakia na predaji spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA


Spoločnosť Liberty Global, materská spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. uzavrela dnes dohodu so spoločnosťou O2 Slovakia o predaji spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, popredného slovenského ...



new project 15 676x444 18.12.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Liberty Global, materská spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. uzavrela dnes dohodu so spoločnosťou O2 Slovakia o predaji spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, popredného slovenského poskytovateľa televíznych a internetových služieb. Akvizícia, ktorá podlieha bežným regulačným schváleniam, prinesie synergie medzi oboma spoločnosťami v poskytovaní telekomunikačných služieb. Zákazníci obidvoch operátorov sa môžu tešiť na všetky výhody, ktoré plynú zo spojenia toho najlepšieho z oboch svetov – UPC a O2.


"Spojenie spoločností UPC a O2 Slovakia umožní vytvorenie silnej konkurenčnej spoločnosti na slovenskom trhu, ktorý ponúkne integrované a konvergované fixné aj mobilné služby, čo premení konkurenčné trhové prostredie a zákazníkom prinesie výrazné výhody. Tak vďaka zvýšeným možnostiam pri uvádzaní inovatívnych služieb, ako aj rozšírením televízneho obsahu či investíciám do sieťovej infraštruktúry. Podpis dohody nemá vplyv na našich zákazníkov, služby a každodennú prevádzku. Až do schválenia regulačnými orgánmi a dokončenia transakcie bude spoločnosť UPC naďalej pokračovať vo svojej štandardnej prevádzke ako samostatný subjekt," povedal generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA, Mihnea-Tudor Rădulescu.

Táto transakcia zapadá do širšej perspektívy vývoja telekomunikačného odvetvia, ktorý je poháňaný konkurenčnou súťažou a potrebou poskytovať zákazníkom skvelé služby pripojenia a zábavy, vrátane kvalitného zákazníckeho zážitku. Táto transakcia preto vytvára silné základy pre ďalšie zvýšenie konkurenčnej súťaže na trhu, pre podporu inovácií a investícií do infraštruktúry a pokročilých digitálnych služieb, ako aj pre ďalšie skvalitňovanie zákazníckej skúsenosť prostredníctvom zlepšenej konektivity, možností zábavy a celkovej kvality služieb.

O UPC a O2 Slovakia: Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA je jedným z najväčších poskytovateľov televíznych, širokopásmových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Prevádzkuje širokopásmovú giga-ready sieť, ktorá je dostupná pre takmer 650 000 domácností vo viac ako 80 mestách v Slovenskej republike. UPC poskytuje svojim zákazníkom internetové služby s rýchlosťou pripojenia až 2,5 Gb/s, televízne služby s ponukou viac ako 200 TV kanálov, vrátane viac než 120 v HD kvalite, a služby pevnej telefónnej linky s výhodnými cenami volaní na Slovensku aj v zahraničí. Spoločnosť O2 Slovakia je vedúcom operátorom na slovenskom trhu v mobilnom segmente s 2,37 miliónmi aktívnych SIM kariet a poskytuje aj pevné internetové služby a vlastnú televíznu platformu O2 TV.

Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Liberty Global sa dohodla s O2 Slovakia na predaji spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Predaj
Smer a KDH v prieskume poskočili, opozícii by bez Matoviča do parlamentnej väčšiny chýbali dvaja poslanci
