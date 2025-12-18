|
Štvrtok 18.12.2025
Meniny má Sláva, Slávka
Denník - Správy
18. decembra 2025
Smer a KDH v prieskume poskočili, opozícii by bez Matoviča do parlamentnej väčšiny chýbali dvaja poslanci
Ak by sa parlamentné voľby konali v úvode decembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Získalo by 21,7 percenta hlasov. ...
18.12.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v úvode decembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Získalo by 21,7 percenta hlasov. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 9. decembra na vzorke 1 050 respondentov.
Druhú priečku by obsadila v súčasnosti najsilnejšia koaličná strana Smer-SD, podporilo by ju 17,4 percenta opýtaných. S výraznejším odstupom skončilo na treťom mieste hnutie Republika. V súčasnosti mimoparlamentný politický subjekt by volilo 9,3 percenta opýtaných. Za ňou nasleduje Hlas-SD so ziskom 8,8 percenta voličských hlasov.
Tesne za ním skončilo opozičné Hnutie Slovensko, volilo by ho 8,4 percenta respondentov. Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podporilo by 7,2 percenta opýtaných, taktiež strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 6,7 percenta hlasov, a tiež strana Demokrati. Tento v súčasnosti mimoparlamentný politický subjekt by volilo 5,5 percenta opýtaných.
Pred bránami Národnej rady (NR) SR by ostala Slovenská národná strana, ktorú by vo voľbách podporilo 4,3 percenta respondentov. Do parlamentu by sa so ziskom štyroch percent hlasov nedostala ani Maďarská Aliancia. Hnutie Sme rodina Borisa Kollára by získalo 2,3 percenta hlasov a politický subjekt Zoroslava Kollára Právo na pravdu by volilo 2,2 percenta opýtaných.
V medzimesačnom porovnaní si najväčšmi polepšili Smer a KDH, obe o 0,9 percentuálneho bodu. Veľmi mierne si polepšili SaS, Demokrati, SNS, Sme rodina a Právo na pravdu. Najviac, 0,7 percentuálneho bodu stratilo hnutie Republika, o 0,6 percentuálneho bodu prišla aj Maďarská Aliancia. Pol percentuálneho bodu stratili matovičovci, mierne zhoršenie v porovnaní s novembrom zachytil prieskum aj v prípade Hlasu a progresívcov.
Po prepočítaní hlasov na mandáty by hnutie PS obsadilo v parlamente 38 kresiel. Smer-SD by mal v parlamente 31 poslancov. Republiku by zastupovalo v NR SR 16 poslancov, Hlas aj Hnutie Slovensko by mali zhodne po 15 poslancov. Kresťanskí demokrati by získali 13 mandátov, SaS 12 a Demokrati by obsadili 10 kresiel v parlamente.
Súčasné koaličné strany Smer a Hlas by nedokázali získať väčšinu v parlamente ani s Republikou, spoločne by mali len 62 poslancov. Progresívci, SaS, KDH a Demokrati by tiež nemali väčšinu v parlamente, na jej získanie by potrebovali aj Igora Matoviča a jeho hnutie. Bez matovičovcov by mali len 73 poslancov (na väčšinu je potrebných viac ako 75 poslancov). S Hnutím Slovensko by mali v parlamente 88 kresiel.
Zdroj: SITA.sk - Smer a KDH v prieskume poskočili, opozícii by bez Matoviča do parlamentnej väčšiny chýbali dvaja poslanci © SITA Všetky práva vyhradené.
