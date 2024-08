Spoločnosť Meta zablokovala motorkárom Brat za Brata účty na sociálnych sieťach. Vaše všetky mená máme,“ odkázali europoslancom

„Proruská“ alebo „prokremeľská“ komunita

Úzke väzby na ruských predstaviteľov

10.8.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť Meta zablokovala účty na sociálnych sieťach motorkárom Brat za Brata. Matúš Alexa z komunity uviedol na sociálnej sieti, že dôvodom na zrušenie účtov, bol strach.„Úprimne poviem, že aj majú mať z čoho strach. To, že ste nám zrušili Facebook a Instagram, nám určite neublíži. Naša cesta ide ďalej a práveže tým vašim krokom ste nám len ukázali, že máte obrovský strach z rodiny Brat za Brata, čo je super. Lebo teraz sa vám o nás bude ešte aj snívať, budeme sa vám zjavovať častejšie a budete mať z nás nočné mory. Ak chcete na nás tlačiť ďalej, tak si len dajte pozor, aby sme nespravili politickú stranu a nedali vás pozatvárať, vy telesá,“ uviedol na sociálnej sieti.Zároveň informoval o tom, že o ich zablokovaní rozhodli poslanci v Európskom parlamente „Ako máte vy priateľov, tak máme aj my a možno aj tam, kde si myslíte, že nie sú. A nemusíte sa trápiť, vaše všetky mená máme,“ odkázal europoslancom.Komunita Brat za Brata je aktívnou už niekoľko rokov a médiá, experti či politici ju spájajú s prívlastkami „proruská“ alebo „prokremeľská“. Niekedy je prirovnávaná k ruským motorkárom blízkym Putinovi, ktorých zoskupenie nesie názov Noční vlci. Zakladateľ združenie Brat za Brata Matúš Alexa ho založil po tom, ako z komunity Nočných vlkov odišiel. Investigatívne centrum Jána Kuciaka uvádza, že organizácia funguje formálne od roku 2014, do povedomia sa však dostali až o päť rokov neskôr. Podľa stanov občianskeho združenia je jeho cieľom podpora a rozvoj motošportu na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Združenie však o sebe tvrdí, že sa venuje pripomínaniu padlých vojakov Červenej armády.Taktiež je známe, že združenie navštívilo Rusko i Bielorusko aj po vypuknutí vojny na Ukrajine , svedčia o tom zverejnené príspevky. Do Ruska cestovali aj vo februári 2023 pri príležitosti 80. výročia bitky o Stalingrad. Viacerí experti tvrdia, že skupina Brat za Brata je známa svojimi úzkymi väzbami na ruských predstaviteľov.„Svoje kontakty hrdo prezentujú na svojich sociálnych sieťach vrátane propagácie ruskej kultúry, zahraničnej politiky, ale aj naratív a stanovísk Kremľa,“ uvádza investigatívne centrum. Komunita aktívne šíri prokremeľskú propagandu a dezinformácie o vojne na Ukrajine a odmieta poskytovanie pomoci zo strany Slovenska Ukrajine.