Americký rapper Travis Scott sa v parížskom hoteli dostal do potýčky s ochrankárom a bol zatknutý

, vlastným menom, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 2008 a má na konte viac ako stovku skladieb, ktoré sa zaradili do rebríčka Billboard Hot 100.Na vrchol rebríčka sa dostali single Sicko Mode, Highest in the Room, The Scotts a Franchise.Scott má štyri štúdiové albumy - Rodeo (2015), Birds in the Trap Sing McKnight (2016), Astroworld (2018) a Utopia (2023).