Spoločnosť MH Invest obvinila vedenie mesta Nitra z nekompetentnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 11. decembra (TASR) - Spoločnosť MH Invest, s. r. o., kritizuje vedenie mesta za nekompetentnosť súvisiacu s dokončením posledného úseku plánovanej cestnej infraštruktúry v bezprostrednej blízkosti Strategického parku Nitra. Podľa zástupcov mesta je schválené a navrhnuté dopravné riešenie v podobe výstavby nadúrovňovej križovatky a úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A, ktorý má byť vedený ako štvorpruh, v rozpore s územným plánom mesta Nitra. Postoj mesta kritizuje i premiér Peter Pellegrini a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica.Podľa odborného poradcu pre komunikáciu Mestského úradu v Nitre Henricha Vargu územný plán mesta umožňuje postaviť okružnú križovatku menšieho rozsahu. „“ skonštatoval Varga.MH Invest upozorňuje, že samotné mesto Nitra vo vyjadrení k záväznému stanovisku konštatovalo, že dopravná štúdia predložená spoločnosťou MH Invest preukázala mestu potrebu riešenia štvorpruhovej komunikácie v predmetnej lokalite. Stanovisko podpísal primátor Marek Hattas 21. januára tohto roka.Najneskôr v roku 2018 malo dôjsť k zosúladeniu územného plánu mesta Nitra s územným plánom NSK. Keďže sa tak nestalo, mesto postupuje v rozpore so zákonom. Na túto skutočnosť upozorňoval MH Invest pôvodné vedenie mesta, ale aj nové vedenie mesta, ktoré vzišlo po voľbách. V roku 2018 na potrebu zosúladenia oboch územných plánov, aj v súvislosti s dostavbou uvedeného úseku, upozornil mesto tiež Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. „povedal predseda NSK Belica.Územný plán NSK už v roku 2015 pri prijatí zmien a doplnkov č. 1 stanovil obciam v regióne Nitrianskeho kraja povinnosť záväzne zabezpečiť územnú rezervu v štvorpruhovej kategórii, pokiaľ takúto kategóriu preukáže prognóza intenzity dopravy – dopravná štúdia. Dopravná štúdia preukázala potrebu takejto kategórie v danom úseku už v roku 2016. Rovnaký výsledok priniesla tiež nezávislá dopravná štúdia. Mesto Nitra zablokovalo realizáciu uvedeného projektu v polovici tohto roka vyhlásením, že si nechá do konca októbra vypracovať vlastnú dopravnú štúdiu. Jej výsledky doteraz neboli zverejnené.Spoločnosť MH Invest, s. r. o., má už niekoľko mesiacov projekt plne pripravený po projektovej, stavebno-technickej, ako i finančnej stránke.uviedli zástupcovia MH Investu.Premiér Peter Pellegrini počas návštevy Strategického parku v Nitre začiatkom tohto mesiaca kritizoval, že súčasné vedenie mesta Nitra nepomáha pri rozvoji cestnej infraštruktúry vedúcej do priemyselného parku a nepodieľa sa ani na doprave zamestnancov do práce.uviedol Pellegrini.