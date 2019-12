Bytový dom po výbuchu plynu v Prešove bude búrať technika z Česka

Na snímke interiér bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorý poškodil piatkový (6. decembra) výbuch plynu. Foto: TASR/KR HaZZ v Prešove Foto: TASR/KR HaZZ v Prešove

Prešov 11. decembra (TASR) – Do Prešova smeruje technika z Česka, ktorá bude demolovať vrchné poschodia bytového domu na Mukačevskej ulici, ktorý v piatok (6. 12.) poškodil výbuch plynu. Počas rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove to povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová.uviedla Turčanová.Keďže ide o nadrozmerný náklad, po hranice ho budú sprevádzať českí policajti." priblížila Turčanová.Mesto od vlády dostalo pomoc v podobe milióna eur. Peniaze pôjdu na zastabilizovanie budovy. V prípade potreby je vláda pripravená sumu zvýšiť.Na účte, ktorý mesto zverejnilo po tragédii, bolo v utorok (10. 12.) viac ako 2,2 milióna eur. Mestskí poslanci v stredu schválili zásady, podľa ktorých ľudia, ktorých zasiahla tragédia, dostanú financie na preklenutie situácie a následne bude rozdelená zvyšná suma.Podľa primátorky, ak sa obyvatelia bytovky rozhodnú, že sa zložia a postavia si novú na tom istom mieste, mesto to bude rešpektovať.dodala Turčanová.Plyn vybuchol v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo sedem ľudských životov a jedna osoba je nezvestná. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila v sobotu popoludní.Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.