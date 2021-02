Spoločnosť Schüle Slovakia chce rozšíriť výrobu, v Levoči môžu vzniknúť desiatky pracovných miest

aktualizované 25. februára, 16:30



Obyvatelia sa sťažovali na hlučnosť

Vyrábajú pre automobilový priemysel

25.2.2021 (Webnoviny.sk) -O miesto v hnedej priemyselnom zóne v Levoči má záujem spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o., ktorá viac ako dvadsať rokov pôsobí v Poprade. O investičnom zámere nemeckej spoločnosti sa hovorilo neplánovane počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vo štvrtok 25. februára.Ako počas neho uviedol mestský poslanec Jozef Cvoliga, spoločnosť neplánuje presúvať svoju výrobu z Popradu, iba ju rozšíriť aj do Levoče. Podľa jeho slov chce firma postaviť novú výrobnú halu, pričom v prvej fáze plánuje zamestnať 85 ľudí.Primátor mesta Miroslav Vilkovský potvrdil, že rokovania s firmou pokračujú, mesto požiadala o zmenu územného plánu v danej lokalite. Podľa jeho slov by mal konateľ firmy prísť v apríli na zastupiteľstvo prezentovať svoj zámer.„Samozrejme, že daná spoločnosť sa aj v rámci zmeny územného plánu musí vysporiadať s takzvaným vplyvom na životné prostredie - EIA, čo bude súčasť celého projektového zámeru spoločnosti,“ uviedol primátor. Na návrh Cvoligu plánuje samospráva pripraviť memorandum so spoločnosťou. Podľa primátora by malo potvrdiť záujem mesta Levoča o spoluprácu s ňou.Poslanec Vladimír Adamkovič pripomenul problémy medzi firmou, ktorá sídli v popradskej mestskej časti Veľká, a obyvateľmi tamojšej obytnej zóny. Veličania sa v minulosti sťažovali na hlučnosť a prašnosť, spisovali aj petíciu. Žiadali, aby sa firma v budúcnosti v danej lokalite nerozširovala a požadovali aj zníženie negatívnych vplyvoch výroby na obytnú zónu.Konateľ spoločnosti Vladimír Omasta v roku 2015 deklaroval, že spoločnosť zmenila technologické postupy, aby zásadným spôsobom znížila emisie, sťahovala aj hlučné a rušivé technológie. „Videli sme, že spoločnosť má vysoké filtrácie, vysokú certifikáciu, a tak ďalej. Jediný problém je, že je to v tesnej blízkosti jednotlivých domov, preto vzniká polemika,“ uviedol Cvoliga, ktorý výrobné priestory navštívil. Podľa jeho slov tam hluk nie je žiaden.„Je to plne automatizovaná firma, ktorá nebude zamestnávať len nízkokvalifikovaných robotníkov, ale aj vysokokvalifikovaných ľudí z IT sektora a podobne. Firma môže mať vplyv aj na zamestnanosť v Levoči,“ doplnil poslanec Jaroslav Kramarčík.Tlaková zlievareň nemeckej spoločnosti Schüle začala svoju činnosť v Poprade v roku 1999. Na výrobnej ploche s rozlohou 10-tisíc metrov štvorcových vyrába tlakové odliatky z hliníkových zliatin pre automobily a pre automatizačnú techniku. Firma v Poprade zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Jej ročný obrat predstavuje podľa Cvoligu 30 miliónov eur.