Trestné oznámenie, ktoré podal Fico na Krajniaka a Lipšica, bude riešiť Krajská prokuratúra v Bratislave

Trestné oznámenie na Krajniaka a Lipšica

Podľa Kollára nebol zákon porušený

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Trestné oznámenie predsedu opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica pre bezpečnostnú previerku špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica odstúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka na vybavenie Krajskej prokuratúre Bratislava.Ako ďalej informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan, keďže podozrenie na spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa nie je spojené s iným skutkom, ktorý by spadal do kompetencie Úradu špeciálnej prokuratúry , nie je dôvod, aby sa vecou špeciálna prokuratúra zaoberala.Trestné oznámenie na ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) ako aj Daniela Lipšica podal začiatkom februára predseda Smeru-SD Robert Fico.Opozícii sa v súvislosti s previerkou súčasného špeciálneho prokurátora nepáčilo, že o ňu žiadal minister práce a tiež to, že ju Lipšic dostal podľa nich v krátkom čase, ktorý trval len niekoľko mesiacov. Podľa Fica bolo účelom daného konania to, aby mohol byť Lipšic špeciálnym prokurátorom.Líder Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár v tejto súvislosti v polovici februára povedal, že previerku pre Lipšica žiadal Krajniak ešte v auguste 2020. Účelom previerky podľa šéfa parlamentu bolo, aby mohol Lipšic zastupovať rezort práve „v prípade nejakých sporov a problémov”.„Na každom ministerstve máte päť-šesť ľudí, ktorí by mali mať tieto previerky ‚prísne tajné', takže nie je to nič neobvyklé,” povedal Kollár.Pokiaľ ide o rýchlosť, ktorou Lipšic previerku získal, nebol podľa šéfa parlamentu v tejto oblasti porušený zákon. „Ak mal všetky veci na poriadku, tam to môže byť aj za dva mesiace,” dodal Kollár.