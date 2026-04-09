 Štvrtok 9.4.2026
 Meniny má Milena
Spoločnosť Schneider Electric na Slovensku a v Českej republike povedie Darko Lopotar


Darko Lopotar nastupuje do funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti Schneider Electric pre Českú republiku a Slovensko z pozície viceprezidenta pre región strednej a východnej Európy, zodpovedného za energetické produkty. Jeho hlavnou úlohou bude nadviazať na doterajší rozvoj spoločnosti, posilniť postavenie produktov a riešení v oblasti digitalizácie energetiky, automatizácie a udržateľných riešení a ďalej rozvíjať spoluprácu so zákazníkmi aj partnermi.

"Teším sa na spoluprácu s tímami v oboch krajinách, ktoré majú silnú priemyselnú tradíciu, a teda aj veľký potenciál pre inovácie v oblasti digitalizácie a energetickej efektívnosti. Mojou prioritou bude nadviazať na doterajšie úspechy a ďalej rozvíjať riešenia, ktoré pomáhajú zákazníkom zvyšovať efektívnosť, udržateľnosť a odolnosť ich prevádzky. Chceme aj naďalej byť spoľahlivým technologickým partnerom v oblasti energetiky," hovorí Darko Lopotar, nový generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Electric pre Českú republiku a Slovensko.

Darko Lopotar pôsobí v spoločnosti Schneider Electric viac ako 26 rokov. Počas tohto obdobia zastával viacero vedúcich pozícií v oblasti obchodu, marketingu a riadenia. Pôsobil okrem iného ako generálny riaditeľ pre Chorvátsko, Slovinsko a Bosnu a Hercegovinu a zastával funkcie viceprezidenta v niekoľkých divíziách v rámci regiónu juhovýchodnej Európy. Vďaka týmto skúsenostiam prináša do svojej novej funkcie rozsiahle znalosti regionálnych trhov aj strategického riadenia.

Vo funkcii generálneho riaditeľa nahradí Pavla Bezuckého, ktorý po viac ako troch rokoch vo funkcii odchádza za ďalšími profesionálnymi výzvami. Spoločnosť Schneider Electric ďakuje Pavlovi Bezuckému za jeho prínos pri rozvoji oboch trhov a vedenie tímov.

Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Schneider Electric na Slovensku a v Českej republike povedie Darko Lopotar © SITA Všetky práva vyhradené.

