Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobromila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

28. októbra 2025

Spoločnosť Sinop Alfa zmarila účel inšpekcie, za nespoluprácu dostala pokutu až 70-tisíc eur


Tagy: nespolupráca Pokuta Policajná inšpekcia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) uložil 27. októbra 2025 pokutu vo výške 70 000 eur spoločnosti SINOP ALFA, s.r.o. za nespoluprácu pri ...



Zdieľať
28.10.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) uložil 27. októbra 2025 pokutu vo výške 70 000 eur spoločnosti SINOP ALFA, s.r.o. za nespoluprácu pri neohlásenej inšpekcii. Firma odmietla predložiť svoj pracovný mobilný telefón, ktorý mohol obsahovať relevantné dôkazy k prebiehajúcemu prešetrovaniu.

Odmietli ukázať obsah mobilného telefónu


Inšpekcia sa uskutočnila 10. júna 2025 v obchodných priestoroch podnikateľa a bola zameraná na poskytovanie klimatizačných, chladiarenských služieb a služieb tepelných čerpadiel.

Napriek opakovanému vyzvaniu zo strany PMÚ SINOP ALFA odmietla ukázať obsah mobilného telefónu, čím porušila povinnosť riadne spolupracovať a sprístupniť potrebné informácie v elektronickej forme.

Zmarený účel inšpekcie


PMÚ konštatuje, že tento telefón bol využívaný na pracovné účely a mohol obsahovať dôkazy k prebiehajúcemu šetreniu, a preto firma čiastočne zmarila účel inšpekcie. Uložená pokuta predstavuje približne jedno percento z ročného obratu spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu zatiaľ nie je právoplatné, podnikateľ má možnosť podať proti nemu rozklad, teda odvolanie.


Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Sinop Alfa zmarila účel inšpekcie, za nespoluprácu dostala pokutu až 70-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nespolupráca Pokuta Policajná inšpekcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini pravdepodobne bude vetovať zákon o hazarde. Zdôraznil, že jeho rozhodnutie bude slobodné
<< predchádzajúci článok
Ukrajinci zničili dva ruské radary v Doneckej oblasti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 