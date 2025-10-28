|
Utorok 28.10.2025
Archív správ
|
28. októbra 2025
Ukrajinci zničili dva ruské radary v Doneckej oblasti
Ukrajinská vojenská spravodajská služba v utorok uviedla, že zaútočila na dve ruské radarové stanice a odpaľovaciu stanicu ruského protilietadlového raketového systému v okupovanej časti
28.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská vojenská spravodajská služba v utorok uviedla, že zaútočila na dve ruské radarové stanice a odpaľovaciu stanicu ruského protilietadlového raketového systému v okupovanej časti Doneckej oblasti na východe krajiny. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
V príspevku na komunikačnej platforme Telegram ukrajinské vojenské spravodajstvo uviedlo, že jeho jednotka špeciálnych síl „Duch“ v ostatných dvoch týždňoch systematicky útočila na ruské systémy protivzdušnej obrany v Donbase a zničila dva radary 48Ya6-K1 Podľot a odpaľovaciu stanicu systému S-300V.
Portál Kyiv Independent konštatoval, že tvrdenie vojenského spravodajstva nedokáže nezávisle overiť.
