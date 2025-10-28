Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobromila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. októbra 2025

Ukrajinci zničili dva ruské radary v Doneckej oblasti


Tagy: donecká oblasť vojna na Ukrajine

Ukrajinská vojenská spravodajská služba v utorok uviedla, že zaútočila na dve ruské radarové stanice a odpaľovaciu stanicu ruského protilietadlového raketového systému v okupovanej časti



Zdieľať
ukraine_tensions_09646 46e1b0c555484cf5982f8426026f296b 676x451 28.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská vojenská spravodajská služba v utorok uviedla, že zaútočila na dve ruské radarové stanice a odpaľovaciu stanicu ruského protilietadlového raketového systému v okupovanej časti Doneckej oblasti na východe krajiny. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.


V príspevku na komunikačnej platforme Telegram ukrajinské vojenské spravodajstvo uviedlo, že jeho jednotka špeciálnych síl „Duch“ v ostatných dvoch týždňoch systematicky útočila na ruské systémy protivzdušnej obrany v Donbase a zničila dva radary 48Ya6-K1 Podľot a odpaľovaciu stanicu systému S-300V.

Portál Kyiv Independent konštatoval, že tvrdenie vojenského spravodajstva nedokáže nezávisle overiť.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zničili dva ruské radary v Doneckej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: donecká oblasť vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spoločnosť Sinop Alfa zmarila účel inšpekcie, za nespoluprácu dostala pokutu až 70-tisíc eur
<< predchádzajúci článok
Migaľovo ministerstvo čelí trestnému oznámeniu. Zastavme korupciu tvrdí, že zákazka za milióny porušila zákon

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 