Spoločnosť SpaceX poslala astronautom darčeky na ISS, súčasťou dodávky je aj experiment

Experiment s pracím prostriedkom

SpaceX uskutočnila za rok 31 letov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť SpaceX v utorok ráno poslala k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) kapsulu Dragon s darčekmi, dobrotami a ďalšími zásobami pre jej siedmich astronautov. Let bol pre ňu zároveň dôležitým míľnikom, keďže následne mala sté úspešné pristátie s raketou.Kapsula by mala doraziť k ISS v stredu. Astronauti v nej nájdu darčeky od svojich príbuzných, ale aj údenú rybu, morku, zelené fazuľky a ovocný koláč na sviatočnú hostinu.Súčasťou dodávky je okrem iného aj experiment s pracím prostriedkom, ktorý spoločnosť Procter & Gamble Co. vyvíja pre použitie na stanici, ale napríklad aj na Mesiaci a mimo neho. V súčasnosti astronauti svoje špinavé oblečenie vyhadzujú.Raketa Falcon vzlietla s kapsulou s viac ako 2 900 kilogramami nákladu pred svitaním z Kennedyho vesmírneho strediska. O niekoľko minút neskôr prvý stupeň rakety pristál na platforme v oceáne. Stalo sa tak šesť rokov odo dňa, keď spoločnosť Elona Muska v roku 2015 dosiahla svoje prvé pristátie s prvým stupňom rakety.Tento konkrétny prvý stupeň rakety letel po prvý raz, pred pár dňami však jeden z týchto strojov SpaceX absolvoval už 11. let.SpaceX tento rok uskutočnila 31 letov, čo je pre ňu dosiaľ najviac.