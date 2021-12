Krištáľové krídlo pozná nominované osobnosti, Svitko je laureátom Mimoriadnej ceny

Pretlak osobností v Publicistke a literatúre

Svitko pomohol zranenému súperovi

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Jubilejný 25. ročník udeľovania cien Krištáľové krídlo pozná mená nominovaných osobností za rok 2021 v deviatich kategóriách. Veľká porota rozhodla aj o laureátovi Mimoriadnej ceny, ktorú udelila motocyklovému pretekárovi Štefanovi Svitkovi. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala PR manažérka Storyline Radmila Lukačovičová.Krištáľové krídlo každý rok oceňuje významné osobnosti Slovenska v oblasti vedy, kultúry, filantropie či športu. Z vyše 140 nominácií za rok 2021, ktoré do odborných diskusií priniesli porotcovia, ale aj široká verejnosť, sa do finálneho výberu dostalo 27 nominácií.„Vďaka skúsenostiam, širokému prehľadu a profesionálnemu nadhľadu členov porôt sa nám podarilo vybrať 27 najvýznamnejších počinov v oblasti vedy, kultúry, filantropie aj športu za rok 2021,“ povedala riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.Kategórii Hospodárstvo tento rok dominovali technológie a potravinárstvo, v kategórii Výtvarné umenie to bola fotografia, maľba a umelecké sklárstvo. Porota kategórie Hudba vybrala trojicu umelcov z oblasti folklóru, populárnej hudby a jazzu. Medicína a veda reagovala tento rok na silnú požiadavku spoločnosti oceniť predovšetkým osobnosti z oblasti zdravotníctva.Porota Inovácií a startupov posunula do trojice nominovaných dve ženy a projekty nielen z oblasti technológií. Silný pretlak významných osobností a ich počinov za rok 2021 zaznamenali aj porotcovia kategórie Publicistika a literatúra. Najvýznamnejšie počiny pripísali dielam z literárnej prózy, vedeckej literatúry a z publicistiky. V kategórii Filantropia najsilnejšie zarezonovali témy násilia na ženách, podpory osamelých matiek či resocializácii detí.Veľká porota Krištáľového krídla rozhodla aj o laureátovi Mimoriadnej ceny, ktorým je motocyklový pretekár Štefan Svitko. V januári na Rely Dakar 2021 predviedol špičkové športové výkony, ale aj mimoriadny ľudský rozmer zápolenia a športového ducha. Počas pretekov zastavil, aby pomohol zranenému súperovi Argentínčanovi Lucianovi Benavidesovi. Ten si pri páde zlomil ruku a Svitko pri ňom počkal až do príchodu vrtuľníka s lekárom. Nebolo to prvý raz, čo Svitko zastavil počas pretekov, aby pomohol svojim súperom.Mená zvyšných laureátov budú známe počas slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo 20. marca 2022, ktoré môžu v priamom prenose sledovať diváci RTVS na Jednotke so začiatkom o 20:30.