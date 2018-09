Spoločnosť Tesco prináša ďalšiu novinku pre svojich dodávateľov

Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (OTS) - Aj preto neustále zavádza nové spôsoby práce a riešenia zamerané na znižovanie administratívy a podpory inovácií u dodávateľov. Spoločnosť Tesco teraz predstavuje novú školiacu platformu určenú pre stredoeurópskych dodávateľov – Supplier Training Essensials.Po jej úspešnom zavedení v Spojenom kráľovstve v septembri 2018 spoločnosť Tesco spúšťa zlepšenú verziu svojej novej školiacej platformy aj pre dodávateľov v strednej Európe. Vďaka tejto platforme teraz všetci dodávatelia nájdu na jednom mieste užitočné informácie týkajúce sa zmlúv, pravidiel promócií, finančných a logistických pravidiel. K dispozícii bude aj viacero príručiek venovaných výrobe, baleniu a štandardom vlastnej značky, ktoré budú veľmi užitočné pre viac ako 3 000 dodávateľov z celej strednej Európy spolupracujúcich so spoločnosťou Tesco.“ informoval, CE Supplier Engagement Manager.Platforma Supplier Training Essential je jedným z mnohých nástrojov určených pre dodávateľov pôsobiacich v strednej Európe. Od roku 2017 sa obchodní partneri môžu zapojiť do Supplier Network, interaktívnej platformy posilňujúcej spoluprácu, inovácie a udržateľnosť medzi stredoeurópskymi dodávateľmi. Spoločnosť organizuje štyrikrát ročne online webové semináre zamerané na najdôležitejšie témy pre dodávateľov. Partneri spoločnosti Tesco môžu využiť aj linku pomoci dodávateľom Supplier Helpline – online platformu pomáhajúcu dodávateľom pri spolupráci so spoločnosťou Tesco a poskytujúcu každodennú pomoc v dôležitých záležitostiach so zárukou odpovede na položené otázky do 48 hodín.