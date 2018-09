Maďarský politológ: Proces konca Orbánovej kariéry v EPP sa už začal

Maďarský premiér Viktor Orbán sa usmieva počas zasadnutia Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu 11. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 13. septembra (TASR) - Proces konca kariéry predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v politickej skupine Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom parlamente sa už začal. Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre TASR maďarský politológ Péter Krekó v reakcii na stredajšie schválenie kritickej správy o stave demokracie v Maďarsku poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu.Správu vypracovala odborná komisia zostavená holandskou europoslankyňou z frakcie Zelených Judith Sargentiniovou. Podľa tohto dokumentu existuje v Maďarsku jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušovania základných európskych hodnôt. Schválenie správy v EP bolo prvým krokom k začatiu konania voči Maďarsku podľa článku č. 7 Zmluvy o Európskej únii pre porušenie princípov právneho štátu.Rozhodnutie EP bude mať podľa politológa skôr zahraničnopolitický než vnútropolitický význam. Z vnútropolitického hľadiska neočakáva, že by Orbánova vláda zmenila svoje rozhodnutia.povedal analytik.Vláda podľa jeho slov bude ešte viac zdôrazňovať, že tí, ktorí hlasovali v EP za kritickú správu Edith Sargentiniovej, zradili svoju vlasť.Zo zahraničnopolitického hľadiska nejde ani tak o skutočné pozastavenie práva Maďarska hlasovať v Rade EÚ, pretože to je iba veľmi vzdialená možnosť, ktorá je veľmi nepravdepodobná, pretože Poľsko by takéto rozhodnutie určite vetovalo. Zdržanlivo by sa k takémuto kroku stavali aj ďalšie krajiny strednej Európy, pretože by to mohlo vytvoriť nebezpečný precedens aj pre ne, myslí si Krekó.dodal politológ.Ak bude pokračovať pokles popularity EPP/EĽS, ktorá doposiaľ poskytovala Maďarsku akúsi ochranu, tak podľa Krekóa bude mať Maďarsko stále väčší problém presadzovať svoje vlastné záujmy. Prejaví sa to v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte napríklad v tom, aké následky budú mať konania voči Maďarsku v korupčných kauzách.zdôraznil.K otázke vzťahov Maďarska s ďalšími členskými krajinám EÚ politológ povedal, že k zmenám dôjde vo vzťahoch s Nemeckom, pretože väčšina poslancov konzervatívnej únie CDU/CSU podporila kritickú správu o Maďarsku. Ďalej sa zhoršia vzťahy s Rakúskom, kde kancelára Sebastiana Kurza považujú Orbán a šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó za svojho veľkého priateľa, napriek tomu Rakúšania zahlasovali za možnosť začatia konania voči Maďarsku.uzavrel Krekó.Spravodajca TASR Ladislav Vallach