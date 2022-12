Spoločnosť Unilabs má nové predstavenstvo

Novými členmi predstavenstva sú:



Marc Engel, predseda predstavenstva. Podpredseda predstavenstva A. P. Moller Maersk, člen predstavenstva ACT Commodities, člen dozornej rady IDH, Sustainable Trade Initiative a člen výkonnej poradnej rady Zero.

Johan Lilliehöök, podpredseda predstavenstva. Výkonný riaditeľ A. P. Moller Holding a podpredseda predstavenstva Iv3 Aqua Holding.

Badhri Srinivasan, šéf pre globálne klinické operácie Novartis, člen Globálneho tímu vedenia spoločnosti Novartis (GLT), člen Inovačnej riadiacej rady (IMB) spoločnosti Novartis, podpredseda TransCelerate, konzorcia popredných svetových biofarmaceutických spoločností.

Gilbert Achermann, predseda Straumann, člen predstavenstva Julius Baer, predseda Ypsomed, člen predstavenstva greenTEG a člen dozornej rady IMD Lausanne.

Martin Nørkjær Larsen, CFO A. P. Moller Holding, predseda predstavenstva Maersk Product Tankers a Navigare Capital Partners, podpredseda a člen audítorského výboru. Assuranceforeningen SKULD (Gjensidige) a člen predstavenstva Maersk Tankers a A. P. Moller Capital.

Michael Reitermann, člen predstavenstva Enigma Biomedical Group, člen predstavenstva Ascom Holding AG a Alpha9 Theranostics a spoluzakladateľ a člen predstavenstva Samplify.

Corine Raoux-Fontanet, Independent Board Director. Corine bola šéfkou Nestle Group Audit, CFO Nespresso, zástupkyňa riaditeľa Nestle M&A, členka predstavenstva a šéfka audítorského výboru Schenk Holding.

Pia Marions, CFO skupiny Skandia, členka predstavenstva a audítorského výboru Vitrolife a členka predstavenstva a šéfka audítorského výboru Duni Group. *Pia Marions sa stane členkou predstavenstva v druhom štvrťroku 2023.



2.12.2022 (Webnoviny.sk) -Novým predsedom predstavenstva sa stal Marc Engel: "Spoločnosť Unilabs, ako vysoko dôveryhodný líder v oblasti laboratórnej, zobrazovacej a patologickej diagnostiky, je v popredí digitalizácie, kvality a inovácií. Diagnostika je základom každej efektívnej liečby, stojí na jej začiatku a čoraz viac sa stáva i základom prevencie ochorení. V súlade so svojou mantrou CARE BIG – s integritou – je cieľom spoločnosti Unilabs poskytnúť prístupnejšiu a lepšiu diagnostiku ešte väčšiemu počtu ľudí," povedal Marc Engel, predseda predstavenstva. "Je mi cťou, že som bol vymenovaný do funkcie predsedu predstavenstva, zloženého z vážených kolegov, ktorí doň prinášajú bohaté skúsenosti, rozmanité pohľady a rozsiahle odborné znalosti v danej oblasti. Som vďačný majiteľom za dôveru v našu schopnosť umožniť spoločnosti Unilabs dosiahnuť jej plný potenciál. Som si istý, že vďaka jej tisíckam vášnivých, talentovaných a oddaných ľudí pôjde spoločnosť od úspechu k úspechu."Unilabs je jednou z popredných diagnostických spoločností Európy. Ponúka kompletný sortiment laboratórnych, patologických a zobrazovacích služieb pacientom na štyroch kontinentoch. Spoločnosť významne investuje do technológií, vybavenia i ľudí – využíva digitálne technológie vo svojich jedinečných laboratóriách a inštitútoch zobrazovania, aby každoročne zlepšila život takmer 100 miliónom ľudí.Unilabs ako popredný propagátor digitalizácie pokrýva kompletné diagnostické spektrum. Svoje diagnostické procesy navrhuje s využitím umelej inteligencie, pretože lepšie a rýchlejšie výsledky pre pacientov môžu pomôcť k zlepšeniu výsledkov liečby."Sme nadšení, že môžeme počítať s podporou nášho nového predstavenstva, zloženého z vynikajúcich odborníkov. Ich rozsiahle a navzájom sa dopĺňajúce skúsenosti, silné profily a zameranie na výsledky budú úžasnými výhodami, ktoré nám pomôžu naplniť naše ambície. Spolu chceme vybudovať čo najviac digitálne orientovanú diagnostickú skupinu, ktorá umožní lepšie rozhodnutia pre zdravšie zajtrajšky," povedal Michiel Boehmer, CEO spoločnosti Unilabs. "V mene môjho výkonného tímu a všetkých mojich kolegov v spoločnosti Unilabs môžem naozaj povedať, že sme nadšení a tešíme sa, že spolu vykročíme na túto cestu s novým predstavenstvom a s A. P. Moller Holding s ich dlhodobým vlastníctvom. Umožní nám to vybudovať robustnú platformu, pomocou ktorej môžeme zrýchliť náš rast," dodal.Informačný servis