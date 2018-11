Spoločnosti sa musia kvôli ochrane kyberpriestoru prihlásiť na NBÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. novembra (TASR) - Mnohé slovenské firmy a inštitúcie, ktoré sa mali prihlásiť do registra Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), tak zatiaľ neurobili. Prikazuje im to zákon o kybernetickej bezpečnosti, upozornila spoločnosť Binary Confidence, ktorá sa venuje ochrane pred kybernetickými hrozbami.Spoločnosti alebo inštitúcie zhromažďujúce citlivé informácie či zásobujúce ľudí a firmy strategickými surovinami sa mali zahlásiť do konca septembra ako poskytovatelia základnej alebo digitálnej služby na Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ). Neprihláseným spoločnostiam hrozí pokuta vo výške do 300.000 eur.Medzi spoločnosťami, ktoré sa do registra zatiaľ neprihlásili, sú podľa odborníkov na kybernetickú bezpečnosť nemocnice, zdravotné poisťovne, energetické podniky či Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá zastrešuje slovensko.sk.Zákon o kybernetickej bezpečnosti nadobudol účinnosť 1. apríla, preberá európsku smernicu.vysvetľuje Pavol Draxler zo spoločnosti Binary Confidence.Prihlásenie sa do registra je podľa neho len prvým krokom k zaisteniu bezpečnosti. Firmy a inštitúcie musia následne prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie svojich IT prostredí a nahlasovať kybernetické incidenty.upozorňuje Draxler.NBÚ už tých, ktorí na svoju povinnosť zabudli, v polovici októbra vyzval, aby bezodkladne poslali vyplnený formulár aj s prílohou.