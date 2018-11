ÚVO rozhodol o námietkach voči tendru na búranie Rázsoch

Na archívnej snímke hrubá stavba nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. novembra (TASR) – Uchádzač, ktorého ponuku na búranie skeletu nedostavanej Nemocnice Rázsochy v Bratislave vyhodnotilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ako najlepšiu, má svoju cenu vysvetliť. Rozhodol tak Úrad pre verejného obstarávanie (ÚVO), na ktorý sa s námietkami obrátil ďalší z účastníkov tendra.povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Ministerstvo môže podľa jej slov pokračovať v predmetnom postupe až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ÚVO. Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia sa odvíja od lehôt doručenia účastníkom konania.ÚVO rozhodol o námietkach 14. novembra.doplnila pre TASR jeho hovorkyňa Janka Zvončeková.Námietky voči tendru za vyše 17,5 milióna eur bez DPH podala talianska spoločnosť Despe. Týkala sa najmä toho, či je pri dodržaní platných noriem a environmentálnych štandardov možné znovu použiť 100 percent materiálu zo zbúraného skeletu a základov. Spoločnosť to považuje za nereálne. Tvrdí, že práve toto kritérium rozhodlo, že zákazku by mala realizovať spoločnosť, ktorá ponúkla najvyššiu cenu.Spoločnosť Despe sa uchádzala o tender spolu so slovenskou spoločnosťou Doprastav s ponukou za vyše 10,66 milióna eur, zrecyklovala by 71 percent pôvodného stavebného materiálu. O tender sa uchádzal aj slovenský tandem Strabag - Destroy s ponukou za vyše 10,08 milióna eur, zrecykloval by desať percent stavebného materiálu. Spoločnosť Metrostav, predložila ponuku za vyše 10,69 milióna eur a hovorila o 100-percentnej recyklácii a opätovnom využití stavebných materiálov.Na mieste skeletu Rázsoch chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava. S búraním sa malo začať na jeseň.