Spoločný európsky akčný plán pre očkovanie má zlepšiť situáciu v EÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že v utorok sa koná v Paríži úvodné stretnutie Spoločného európskeho akčného plánu pre očkovanie. Akcia, ktorú koordinuje Francúzsko, je financovaná predovšetkým z programu Európskej únie v oblasti zdravia s rozpočtom 3,5 milióna eur na tri roky a celkovým rozpočtom vo výške 5,8 milióna eur.Na prvej schôdzke sa zúčastňuje 17 členských štátov EÚ a tiež Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Nórsko a Srbsko. Svojich predstaviteľov vyslali do Paríža ministerstvá zdravotníctva týchto krajín, ako aj EK, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) či Európska agentúra pre lieky (EMA). Na stretnutí majú svojich zástupcov takiež univerzity z 20 krajín, nechýba ani zastúpenie občianskej spoločnosti a výrobcov liekov. Všetky z uvedených strán sa zúčastňujú na tvorbe očkovacích politík.Cieľom jednotnej akcie je zdieľať nástroje na posilnenie národných odpovedí na výzvy spojené s očkovaním a podporovať trvalú európsku spoluprácu v boji proti chorobám, ktorým je možné predchádzať očkovaním, čo je aj jeden z cieľov udržateľného rozvoja OSN.Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti pripomenul, že EK v apríli tohto roka predstavila iniciatívu na zvýšenie pokrytia očkovaním a zabezpečenie toho, aby všetci občania EÚ mali prístup k informáciám o očkovaní. To sa podľa jeho slov dá dosiahnuť aj prostredníctvom vytvorenia európskeho informačného portálu o vakcínach, ich prínosoch a bezpečnosti.uviedol eurokomisár.Andriukaitis zopakoval, že infekčné choroby sa nezastavujú na hraniciach, a vyjadril nádej, že spustenie spoločného akčného plánu pre očkovanie pomôže zachraňovať ľudské životy v Európe, najmä v tých najzraniteľnejších skupinách, akými sú deti.