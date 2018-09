Súčasný primátor mesta Ružomberok ohlásil svoju opätovnú kandidatúru

Na archívnej snímke vpravo primátor mesta Ružomberok Igor Čombor. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Ružomberok 4. septembra (TASR) – Obhájiť primátorskú funkciu v Ružomberku sa v tohtoročných komunálnych voľbách pokúsi súčasný šéf radnice a bývalý dlhoročný riaditeľ tamojšej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) Igor Čombor. O priazeň voličov v novembrových voľbách sa bude uchádzať po druhý raz, opäť ako nezávislý kandidát. Čombor o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii v Ružomberku.Zdôraznil pritom, že pokiaľ sa jeho kandidatúru rozhodne podporiť niektorá z politických strán, musí sa stotožniť s jej programom. Svoje rozhodnutie znova kandidovať odôvodnil tým, že nechce odísť od začatej práce.uviedol.Dodal, že mestu by ešte mohol byť prospešný a cíti, že by túto funkciu mohol vykonávať ešte lepšie ako doposiaľ.konštatoval.V rámci priorít chce Čombor pokračovať v realizácii rozbehnutých projektov týkajúcich sa napríklad dokončenia D1 a R1, uviesť do prevádzky protónové centrum, podporiť pozitívne a mestotvorné investície Mondi SCP či nepripustiť likvidáciu ÚVN. Taktiež si dal za cieľ dobudovať s novým investorom Malinô Brdo, podporiť vznik Technickej fakulty Katolíckej univerzity, vybudovať stred mesta či odkúpiť Kaštieľ sv. Žofie a vystavať 100 mestských nájomných bytov.Do boja o funkciu primátora Ružomberka už v júni vstúpil poslanec mestského zastupiteľstva a lekár Karol Javorka s tým, že do Ružomberka chce ako nestranícky kandidát vrátiť zdravie do všetkých oblastí života.