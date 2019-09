Spolu-OD má na sneme schváliť volebný program koalície PS - Spolu

Na archívnej snímke zľava Michal Truban a Miroslav Beblavý. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 14. septembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Spolu - občianska demokracia (OD) bude v sobotu na svojom druhom sneme v Púchove voliť troch členov predsedníctva, schvaľovať má tiež volebný program koalície strán Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. TASR o tom informovala hovorkyňa Spolu-OD Silvia Hudáčková.Strany už dávnejšie avizovali, že do budúcoročných parlamentných volieb pôjdu v koalícii. Lídrom spoločnej kandidačnej listiny má byť šéf PS Michal Truban, programovým lídrom zase predseda Spolu-OD Miroslav Beblavý.PS a Spolu-OD išli spoločne už do májových eurovolieb, ktoré na Slovensku vyhrali so ziskom 20,11 percenta. V europarlamente tak obsadili štyri kreslá.Koalícia PS - Spolu uzavrela v lete s mimoparlamentnou KDH dohodu o predvolebnej spolupráci, v ktorej sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.PS - Spolu a KDH zároveň podpísali v auguste spoločné vyhlásenie s neparlamentnou stranou Za ľudí, v ktorom sa zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby popretŕhali väzby medzi políciou, prokuratúrou, justíciou a ľuďmi, ktorí sú napojení na zločineckú sieť.