Pri Bahamách sa vytvorila tropická búrka Humberto

Archívna snímka z hurikánu Dorian. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 14. septembra (TASR) -Vyplýva to z údajov amerického Národného centra pre hurikány (NHC), informovala agentúra AP.Časti severozápadných Bahám, ktoré nedávno devastoval hurikán najvyššej piatej kategórie Dorian, môžu podľa predpovedí očakávať cez víkend vietor v sile tropickej búrky a silné dažde, nie však závažný búrlivý príval vody.NHC v upozornení so sobotňajšieho rána uviedlo, že búrka Humberto sa nachádzala 160 kilometrov juhovýchodne od ostrova Great Abaco a presúvala sa severozápadným smerom rýchlosťou desať kilometrov za hodinu. Sprevádzal ju vietor s rýchlosťou do 64 km/h.Varovanie pred tropickou búrkou platí pre severozápadnú časť súostrovia Bahamy okrem ostrova Andros. Meteorológovia očakávajú, že Humberto nedosiahne východné pobrežie Floridy, preto v tomto štáte USA zrušili upozornenie na možnú tropickú búrku.Hovorca bahamskej civilnej ochrany Carl Smith ešte v piatok uviedol, že prichádzajúci poveternostný útvar môže ovplyvniť humanitárne a rekonštrukčné práce na ostrove Grand Bahama a skupine ostrovov Abaco, ktoré Dorian najviac postihol, napísala agentúra AFP.Bahamské úrady zvýšili v piatok počet potvrdených obetí hurikánu Dorian na 52 mŕtvych, očakávajú však výrazné zvýšenie tejto bilancie po nájdení všetkých tiel. Nezvestných je stále okolo 1300 ľudí.Na Bahamy pricestoval generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý uviedol, že v niektorých oblastiach tam hurikán zničil 75 percent všetkých budov. "Nemocnice sú buď zničené, alebo sú preťažené. Školy sa premenili na trosky. Tisíce ľudí budú naďalej potrebovať pomoc, pokiaľ ide o potraviny, vodu a prístrešie," citovala ho AFP.Guterres tiež zdôraznil, že tento hurikán preukázal potrebu riešiť otázky klimatickej zmeny. Väčšia intenzita a početnosť hurikánov a búrok sú podľa neho priamym výsledkom teplejších oceánov. "Veda nám hovorí: toto je len začiatok. Bez naliehavých činov sa narušenie klímy bude len zhoršovať. Každý týždeň prináša správy o devastácii súvisiacej s klímou," dodal.