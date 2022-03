Spolu, Šanca, ODS a DS ohlásili spoluprácu vo voľbách. V zastupiteľstvách majú silné zastúpenie

Demokrati musia spolupracovať

Kandidáti v polovici samosprávnych krajov

18.3.2022 (Webnoviny.sk) - Štyri mimoparlamentné demokratické strany dnes v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci vo voľbách do samospráv obcí, miest, ako aj vyšších územných celkov pod názvom Spoločne pre regióny.Podľa predstaviteľov strán Spolu, Šanca Demokratická strana (DS) tieto štyri strany síce patria k menším politickým subjektom, ale v zastupiteľstvách majú silnejšie zastúpenie ako strany vládnej koalície.„Ukazuje sa, že v ťažkých chvíľach pandémie a teraz aj utečeneckej krízy boli kľúčovým prvkom krízového manažmentu naše obce, mestá a regióny. Sme presvedčení, že v ťažkých chvíľach musia demokrati spolupracovať,“ uviedol predseda Spolu a primátor Hlohovca Miroslav Kollár Strany podpísané pod memorandom Spoločne pre regióny upozorňujú, že v rámci komunálnych a regionálnych volieb neplatí logika celoslovenskej politiky. „Spájanie neparlamentných a z celoslovenského hľadiska menších strán má na lokálnej úrovni veľký význam. Naše štyri strany majú dnes spoločne viac ako tri desiatky starostov a starostiek a 400 poslancov v krajských, mestských a obecných zastupiteľstvách. V počte primátorov, starostov a poslancov na úrovni miest, obcí a krajskej samosprávy sa vyrovnávame mnohým parlamentným stranám,“ poznamenal predseda strany Šanca Viliam Novotný.Koalícia Spoločne pre regióny už oznámila kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to podpredsedu strany Šanca Daniela Balka. V najbližších týždňoch bude postupne v spolupráci s ďalšími stranami v širších koalíciách predstavovať aj kandidátov na županov, primátorov a starostov aj v ostatných regiónoch.„V tejto chvíli máme rozpracované viaceré spolupráce. Máme ambíciu postaviť vlastných kandidátov minimálne v polovici samosprávnych krajov a krajských miest a v mnohých okresných mestách. Sme presvedčení, že táto spolupráca sa ukáže ako zmysluplná, a je to začiatok dlhšej spolupráce, ktorá bude pokračovať na celoštátnej úrovni," uzavrel Kollár.