Spolu si volí predsedu, šéfka Progresívneho Slovenska Bihariová ponúkla spojenie strán

Spája ich úspech vo voľbách

Tretia možnosť pre Slovensko

25.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka hnutia Progresívne Slovensko (PS) Irena Bihariová zaslala pred sobotňajším snemom členom strany Spolu otvorený list. V ňom pripomenula ponuku na spojenie oboch subjektov.Informovala o tom v tlačovej správe. Bihariová v liste uviedla, že členovia strany Spolu voľbou predsedu na sneme ovplyvnia nielen budúcnosť svojej strany, ale aj budúcnosť Progresívneho Slovenska.„Spája nás úspech v bratislavských, európskych a prezidentských voľbách, no najmä obrovské množstvo úsilia a práce, ktoré sme pre to vynaložili. Blízkosť našich strán bola predurčená tým, že vznikli na príbuzných hodnotových základoch a obe si kládli za cieľ priniesť Slovensku novú spoločenskú zmluvu,“ napísala Bihariová v liste.Opätovné spojenie síl by bolo podľa nej tým najdôveryhodnejším dôkazom, že popri rozhádanej a nekompetentnej koalícii a korupčnícko-extrémistickej opozícii existuje pre Slovensko aj iná, „tretia možnosť“.Za predsedu strany Spolu kandidujú doterajší predseda Juraj Hipš , ktorý je za opätovné spojenie sa s Progresívnym Slovensko. Jeho protikandidátom je Miroslav Kollár , ktorý zastáva názor, že strana Spolu by mala fungovať samostatne.