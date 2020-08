Spolu to zvládneme lepšie – Taiwan môže pomôcť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - V roku 2020 bol svet zasiahnutý bezprecedentnou krízou v oblasti verejného zdravia, pričom účinky COVIDu-19 sa prejavili vo všetkých aspektoch života ľudí. Tento rok si pripomíname 75. výročie podpísania Charty OSN - vyhlásenie misie, ktoré stojí v samom srdci inkluzívneho multilateralizmu, ktorý svet v súčasnosti tak veľmi potrebuje. Globálne spoločenstvo sa teraz musí viac ako kedykoľvek predtým usilovať o vytvorenie lepšej a udržateľnejšej budúcnosti, po ktorej volá OSN a jej členské štáty. Taiwan je pripravený, ochotný a schopný byť súčasťou tohto úsilia.Taiwan s menej ako 500 potvrdenými prípadmi a siedmimi úmrtiami navzdory predpovediam úspešne zastavil COVID-19. Zvládli sme to bez obmedzení pohybu; školy boli vo februári zatvorené iba na dva týždne. Baseballová liga sa opäť spustila v apríli. Namiesto divákov v hľadisku spočiatku stáli figuríny vystrihnuté z kartónu, ale do polovice júla boli hry späť v plnom prúde a zúčastnilo sa na nich až 10 000 divákov.Toto všetko bolo na Taiwane z veľkej časti možné vďaka zavedeniu rýchlych opatrení, a to vrátane zriadenia Ústredného epidemického veliteľského strediska, vykonávaniu prísnych hraničných kontrol a karanténnych postupov a transparentnému zdieľaniu informácií. Taktiež sme podnikli rýchle kroky na zabezpečenie primeraného množstva zdravotníckych potrieb pre náš svetovo systém zdravotnej starostlivosti, kvalita ktorého je celosvetovo známa. A keď sme sa ubezpečili, že máme dostatok materiálu na to, aby sme sa mohli postarať o svojich vlastných ľudí, začali sme poskytovať zdravotnícke vybavenie a materiál do krajín, ktoré to skutočne potrebovali. Do konca júna daroval Taiwan 51 miliónov chirurgických rúšok, 1,16 milióna masiek N95, 600 000 izolačných plášťov, 35 000 bezkontaktných teplomerov a ďalších lekárskych materiálov viac ako 80 krajinám vrátane Spojených štátov, taiwanských diplomatických spojencov a európskych krajín. Spojili sme tiež sily s rovnako zmýšľajúcimi demokraciami, aby sme podporili vývin rýchlych testovacích súprav, liekov a vakcín. Spolupráca pre väčšie dobro je spôsob, akým svet porazí COVID-19.V deklarácii, ktorá bola vydaná pri príležitosti 75. výročia Organizácie Spojených národov, vlády a hlavy štátov uznávajú, že iba účinnou solidárnou spoluprácou môžeme pandémiu zastaviť a účinne riešiť jej následky. Zaväzujú sa preto, že urobia OSN inkluzívnejšou a nevynechajú nikoho v čase, keď sa svet snaží zotaviť z pandémie. Podobne v júli vo svojom komentári na konferencii segmentu Hospodárskej a sociálnej rady OSN na vysokej úrovni k téme "Multilateralizmus po COVIDe-19: aký druh OSN potrebujeme k 75. výročiu?" generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že sieťový, inkluzívny a efektívny multilateralizmus by pomohol globálnym snahám o podporu obnovy a pokračujúce vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Nemôžeme súhlasiť viac. Zdá sa však, že táto vízia chýba, keď Taiwanu - jednej zo svetových modelových demokracií a úspešnému hráčovi pri zvládaní súčasnej pandémie - bude naďalej zakázané zúčastňovať sa a vymieňať si skúsenosti a informácie so systémom OSN.Aj keď pandémia prinútila medzinárodné spoločenstvo k akútnemu uvedomeniu si nespravodlivého a diskriminačného vylúčenia Taiwanu zo Svetovej zdravotníckej organizácie a zo systému OSN, Čínska ľudová republika (ČĽR) naďalej nalieha na OSN, aby využívala nesprávny výklad rezolúcie valného zhromaždenioa OSN č. 2758 z roku 1971 ako právny základ pre blokovanie Taiwanu. Faktom je, že toto uznesenie sa nezaoberá otázkou zastúpenia Taiwanu v OSN, ani neuvádza, že Taiwan je súčasťou ČĽR. Taiwan v skutočnosti nie je a ani nikdy nebol súčasťou ČĽR. Náš prezident a zákonodarný zbor sú priamo volení občanmi Taiwanu. Hraničné kontroly zavedené počas pandémie navyše ponúkajú ďalšie dôkazy na boj proti falošným tvrdeniam ČĽR. OSN musí uznať, že iba taiwanská demokraticky zvolená vláda môže zastupovať 23,5 milióna ľudí Taiwanu; ČĽR nemá právo hovoriť v mene Taiwanu.Skutočnosť, že Taiwan nemá vstup do OSN, je stratou pre globálne spoločenstvo a bude brzdiť úsilie členských štátov o opätovný navrát do normálu a úplné a včasné zrealizovanie Programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Vďaka svojej vynikajúcej práci na cieľoch trvalo udržateľného rozvoja môže Taiwan pomôcť krajinám lepšie sa zotaviť z problémov spôsobených pandémiou. Naša ekonomika sa ukázala ako odolná: na základe prognózy Ázijskej rozvojovej banky, výkonnosť Taiwanu v roku 2020 mala byť najlepšou spomedzi štyroch ázijských tigrov a ako jediná vykázala pozitívny rast. Okrem toho mnohé z našich ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja - vrátane rodovej rovnosti, hospodárskeho rastu, čistej vody a hygieny, zníženej nerovnosti a dobrého zdravia a pohody - dosiahli úroveň porovnateľnú s krajinami OECD. Naše neustále úsilie o implementáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja spojené s našou efektívnou pandemickou reakciou priviedli Taiwan k lepšiemu postaveniu ako má väčšina krajín, a to mu dáva možnosť pomôcť globálnej komunite pri riešení pretrvávajúcich problémov, ktorým čelí ľudstvo.Taiwan v skutočnosti dlhodobo pomáha svojim partnerským krajinám v Afrike, Ázii, Karibiku, Latinskej Amerike a Tichomorí s ich rozvojovými cieľmi v oblastiach, ako sú čistá energia, odpadové hospodárstvo a prevencia katastrof. Už dávno sme teda schopní pomôcť – a mohli by sme urobiť omnoho viac, ak by sme dostali príležitosť podieľať sa na činnostiach, stretnutiach a mechanizmoch OSN.Žiaľ, 23,5 milióna ľudí z Taiwanu nemá žiaden prístup do priestorov OSN. Taiwanským novinárom a médiám sa tiež odopiera akreditácia na pokrytie zasadnutí OSN. Táto diskriminačná politika pramení z neoprávnených tvrdení a tlaku autoritárskeho štátu a je v rozpore so zásadou univerzálnosti a rovnosti, na ktorej bola založená OSN."My ľud spojených národov, odhodlaní, …., vyhlásiť znovu svoju vieru v základné práva, …. , v rovnaké práva mužov a žien i národov veľkých i malých "- takto sa začína charta OSN. Ideál presadzovania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých stanovený v tomto texte nesmie zostať len prázdnymi slovami. Pri pohľade na ďalších 75 rokov OSN môžeme povedať, že nikdy nie je neskoro, aby privítala účasť Taiwanu.