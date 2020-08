Heger chce z finančnej správy dôveryhodnú inštitúciu, hľadá nových riaditeľov

Meno finančnej správy je už dlhšiu dobu poškodené

Heger chce dvojtvárnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Finančná správa vyhlásila minulý týždeň výberové konania na tri vrcholné pozície v jej organizačnej štruktúre. Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol minister financií SR Eduard Heger . Ide o riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy, generálneho riaditeľa sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly a o generálneho riaditeľa sekcie informačných technológií."Finančná správa sa musí stať dôveryhodnou inštitúciou, potrebujeme na nej upratať a to sa aj deje," povedal. Finančná správa si podľa ministra neplnila svoju prácu najlepšie, ako mohla. Poukázal na to, že Slovensko je na chvoste Európskej únie vo výbere dane z pridanej hodnoty.Šéf rezortu financií poukázal na to, že vo finančnej správe podľa medializovaných káuz pôsobili rôzne "kliky", ktoré spolupracovali s organizovaným zločinom. Pripomenul podozrenie z pašovania drog s pomocou colníkov na východe Slovenska, v ktorom sa mal angažovať aj člen talianskej mafie.Podľa Hegera boli aj pokusy zastaviť vyšetrovanie daňového podvodu odsúdeného Ladislava Bašternáka . Meno finančnej správy malo poškodiť aj podozrenie z masívneho pašovania textilu z Číny, ktoré malo pripraviť EÚ o desiatky miliónov eur."Takéto správy už nechcem počúvať. Finančná správa musí mať dve tváre. Láskavú k poctivým občanom a nekompromisnú pre ľudí, ktorí neodvádzajú dane a okrádajú všetkých občanov. Pri výbere DPH sme podľa niektorých údajov na chvoste Európskej únie, toto sa musí zmeniť. Do vedenia finančnej správy musíme priniesť nový vietor," pokračoval Eduard Heger.Všetci traja odchádzajúci pracovníci na spomínaných pozíciách požiadali o rozviazanie pracovného pomeru dohodou."Chceme, aby uvoľnené pracovné pozície, boli obsadené čo najskôr. V požiadavkách uvedených vo výberovom konaní sme sa snažili zahrnúť čo najviac právnych noriem tak, aby uchádzači predviedli okrem manažérskych aj odborné znalosti," dodala prezidentka finančnej správy Daniela Klučková