Spolupráca Schneider Electric a NVIDIA podporí návrhy dátových centier s umelou inteligenciou

Najmodernejšie referenčné návrhy dátových centier

Plán do budúcnosti

3.6.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric , líder v oblasti digitálnej transformácie správy energií a automatizácie, oznámila spoluprácu so spoločnosťou NVIDIA s cieľom optimalizovať infraštruktúru dátových centier a pripraviť pôdu pre nasadenie umelej inteligencie a technológií digitálnych dvojčiat.Spoločnosť Schneider Electric využije svoje odborné znalosti v oblasti infraštruktúry dátových centier a pokročilé technológie umelej inteligencie spoločnosti NVIDIA, aby predstavila referenčné návrhy dátových centier s umelou inteligenciou. Tieto návrhy majú nanovo definovať kritériá pre nasadenie a prevádzku AI v rámci ekosystémov dátových centier, čo predstavuje významný míľnik vo vývoji odvetvia.Keďže aplikácie umelej inteligencie získavajú na popularite v rôznych odvetviach a zároveň si vyžadujú viac zdrojov ako tradičné počítače, potreba výpočtového výkonu prudko vzrástla. Nástup umelej inteligencie podnietil aj nový prístup k dizajnu a prevádzke dátových centier. Prevádzkovatelia dátových centier sa snažia rýchlo vybudovať a prevádzkovať energeticky stabilné zariadenia, ktoré sú energeticky účinné a zároveň škálovateľné.V prvej fáze tejto spolupráce spoločnosť Schneider Electric predstaví referenčné návrhy dátových centier prispôsobené pre akcelerované výpočtové klastre NVIDIA, ktoré slúžia na spracovanie dát, inžinierske simulácie, automatizáciu elektronického dizajnu a generatívnu umelú inteligenciu. Osobitný dôraz sa bude klásť na umožnenie distribúcie vysokého výkonu, systémov kvapalinového chladenia a ovládacích prvkov navrhnutých tak, aby zabezpečili jednoduché uvedenie do prevádzky a spoľahlivú prevádzku klastra s extrémnou hustotou. Prostredníctvom tejto spolupráce chce Schneider Electric poskytnúť vlastníkom a prevádzkovateľom dátových centier nástroje a zdroje potrebné na bezproblémovú integráciu nových a vyvíjajúcich sa riešení AI do ich infraštruktúry, zvýšenie efektívnosti nasadenia a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky počas celého životného cyklu.Referenčné návrhy ponúknu robustný rámec na implementáciu akcelerovanej výpočtovej platformy NVIDIA v dátových centrách a zároveň optimalizujú výkon, škálovateľnosť a celkovú udržateľnosť. Partneri a odborná verejnosť môžu tieto referenčné návrhy využiť pre rozvoj existujúcich dátových centier, ktoré musia podporovať nové nasadenia serverov AI s vysokou hustotou, ako aj pre nové dátové centrá, ktoré sú plne optimalizované pre klastre AI s kvapalinovým chladením.Okrem referenčných návrhov dátových centier pripojí spoločnosť AVEVA , dcérska spoločnosť Schneider Electric, svoju platformu digitálnych dvojčiat k NVIDIA Omniverse , čím poskytne jednotné prostredie pre virtuálnu simuláciu a spoluprácu. Táto integrácia umožní bezproblémovú spoluprácu medzi projektantmi, inžiniermi a zainteresovanými stranami, urýchli návrh a nasadenie komplexných systémov a zároveň pomôže skrátiť čas uvedenia na trh a náklady.V spolupráci so spoločnosťou NVIDIA plánuje Schneider Electric preskúmať nové prípady použitia a aplikácie v rôznych odvetviach a ďalej rozvíjať svoju víziu pozitívnej zmeny a formovania budúcnosti technológií.Informačný servis