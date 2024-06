Uhrík: Európa má na viac než byť dieťaťom USA (video)

Vzťah EÚ a USA

Pýtajme sa, prečo sa Číne tak darí

3.6.2024 (SITA.sk) - Európa má na viac než byť dieťaťom USA. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA Milan Uhrík , europoslanec a predseda hnutia Republika Európa má podľa neho na to, aby mala viac sebavedomia a viac suverenity. Vzťah EÚ a USA pripodobnil k vzťahu rodičov a dieťaťa.„Keď máte doma malé dieťa, možno s vami rozpráva rovnocenne o tom, či chce na večeru puding alebo rožok s medom. Ale keď sa dieťa vypýta o desiatej večer von, tak ho nepustíte. A to isté mi pripomína vzťah diplomacie EÚ a diplomacie USA," uviedol Uhrík a spresnil, že keď príde na strategické záujmy, tak európska diplomacia slepo poslúcha a nasleduje diplomaciu USA.Podľa Uhríka by si mala Európa vydobyť a nájsť vlastné miesto vo svete, vlastnú suverénnu cestu, ktorá bude vyhovovať záujmom Európy a nie záujmom iných mocností.Uhrík je názoru, že je potrebné mať dobré vzťahy nielen s USA, ale aj s východnými mocnosťami vrátane Ruskej federácie, Euráziou, Čínou, Indiou a s mocnosťami, ktoré naberajú vo svete vplyv, a ktoré majú čoraz väčšiu geopolitickú váhu.Europoslanec považuje súčasne za škodlivé, ak EÚ či samotné Slovensko hľadajú vo svete hrozbu a nepriateľov miesto toho, aby hľadali príležitosti.„Pýtajme sa napríklad, prečo sa Číne tak darí v niektorých oblastiach a čo robia lepšie. A to sledujme v rámci hospodárstva, inovácií a podobne, a tam sa zameriavajme. Berme to ako príležitosť na rozvoj, nie ako príležitosť na ešte väčšie uzamknutie sa pred svetom a potom uvaľovanie sankcií pomaly voči celému svetu a označovanie každého za nepriateľa. To nie je cesta do budúcna," uzavrel Uhrík.