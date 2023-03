Spolupráca so SaS sa osvedčila, OKS ponúka sulíkovcom do volieb Dostála a troch ďalších kandidátov

Kandidačná listina

20.3.2023 (SITA.sk) - Občianska konzervatívna strana (OKS) má záujem pokračovať v partnerskej spolupráci so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) Na septembrových predčasných voľbách sa zúčastní prostredníctvom štyroch kandidátov na kandidačnej listine SaS. Vyplýva to zo záverov sobotného republikového snemu strany v Nitre.OKS mala v predošlých dvoch volebných obdobiach zastúpenie v poslaneckom klube SaS v osobe predsedu strany Ondreja Dostála a podpredsedu Radovana Kazdu Republikový snem skonštatoval, že doterajšia korektná spolupráca medzi občianskymi konzervatívcami a liberálmi sa osvedčila.Deklaroval vôľu pokračovať v nej aj naďalej, a to prostredníctvom štyroch kandidátov na kandidátnej listine SaS, ktorými sú Ondrej Dostál, Radovan Kazda, Martin Mlýnek „OKS je stranou občianskou, demokratickou a pravicovou. Naďalej mieni presadzovať princípy liberálnej parlamentnej demokracie a obhajobu takej spoločnosti, ktorá si ctí ľudské práva, individuálne slobody, súkromné vlastníctvo a slobodný trh,“ informoval kancelár OKS Matej Števove Strana si uvedomuje, že Slovensko nutne potrebuje, aby v parlamente a vláde boli zastúpené také politické strany, ktoré budú mať v zahraničnopolitickej orientácii jasný euroatlantický kompas a v domácej politike budú presadzovať ekonomické a spoločenské reformy, ktoré vrátia Slovensko naspäť na trajektóriu napredovania.Dôsledne bude presadzovať stabilizáciu a konsolidáciu verejných financií a zároveň nezvyšovanie už dnes vysokého daňového a odvodového zaťaženia obyvateľstva a podnikateľov. Riešenia rastúceho deficitu verejných financií treba podľa OKS hľadať v reformách verejného sektora, decentralizácii a privatizácii.„OKS bude požadovať, aby sa prijali také stratégie, ktoré budú smerovať k vyrovnanému štátnemu rozpočtu už počas nasledujúceho volebného obdobia. V tomto hodnotovom nastavení ostáva pre nás SaS naďalej najbližším partnerom,“ uviedol Števove.Ako ďalej dodal, OKS nezabúda na to, že v septembri 2023 si Slovensko pripomína štvrťstoročie od volieb, v ktorých občania odmietli pokračovanie vlády Vladimíra Mečiara V tohtoročných septembrových voľbách budeme podľa občianskych konzervatívcov opäť rozhodovať o tom, či sa na dejinnej križovatke medzi demokraciou a autokraciou Slovensko vyberie správnou cestou.Strana preto mieni v prípade pôsobenia v parlamente po septembrových voľbách podporovať len takú vládu, ktorá nebude pozostávať alebo sa nebude opierať o hlasy extrémistov a fašistov. Nová vláda si musí podľa nich ctiť liberálnu parlamentnú demokraciu a ľudské práva pre všetkých.Nesmie spochybňovať členstvo Slovenska v NATO a EÚ a musí mať jasno v tom, že je aj v našom záujme, aby ruský agresor čo najskôr opustil územie v rámci medzinárodne uznávaných hraníc Ukrajiny a následne sa zodpovedal za hanebné činy, ktorých sa na Ukrajine a jej obyvateľoch dopustil.OKS považuje za kľúčové, aby zo strany Slovenska aj po parlamentných voľbách pokračovala terajšia morálna, materiálna i vojenská pomoc a podpora Ukrajine.