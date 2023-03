Inovatívne technológie sú budúcnosťou nášho zdravotníctva

20.3.2023 (SITA.sk) - Vôbec prvýkrát vo svojej funkcii vystúpil novovymenovaný štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SRPovedal aj, že bude riešiť saj nedostatok lekárov v rezorte, ako ich motivovať a prilákať domov a bude pokračovať aj v procese zavádzania inovatívnych liekov, ktorý je dobre rozbehnutý.Ukážkou toho, ako sú robotizácia a umelá inteligencia budúcnosťou medicíny, bol aj unikátny priamy prenos neurointervenčnej operácie vnútrolebečných ciev z Univerzitnej nemocnice Martin, ktorú s pomocou robota dokáže lekár urobiť 10-krát rýchlejšie ako bežným spôsobom. Operáciu naživo vysielal a online komentoval, ktorý bol aj súčasťou diskusie o využívaní umelej inteligencii v rádiológii.O tom, ako budovať optimálne nemocnice diskutovali zástupcovia najväčších štátnych a novej súkromnej nemocnice Bory.povedalz Univerzitnej nemocnice v Martine.dodala riaditeľka Roosveltovej nemocnice v Banskej BystriciRiaditeľ najnovšej nemocnice Bory upresnil, že je dôležitá hlavne technologická koncepcia, keďže medzi myšlienkou a vybudovaním nemocnice novej generácie môžu prejsť aj 3-4 roky.dodalOdborníci z rezortu sa zhodli aj na tom, že optimalizácia siete nemocníc je prvoradou a nevyhnutnou prioritou, ktorá by sa však nemala týkať iba nemocníc, ale aj ambulantnej starostlivosti. Pozitívny príklad ako to funguje v rámci župy uviedla predsedníčka zdravotníckej sekcie SK8Situáciu takmer pred kolapsom potvrdila ajz Ministerstva zdravotníctva SR:Čísla hovoria, že iba 7 % lekárov si vyberá špecializáciu všeobecného lekára. Nedostatok pediatrov na Slovensku upresnila ajzo Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti.Ako je to s kybernetickou bezpečnosťou zdravotníckeho systému dnes? Výrazne ju ovplyvní smernica NIS2 a jej implementácia v slovenskej legislatíve v nasledujúcich mesiacoch. "vysvetľujez Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Nedostatok kyberbezpečnostných odborníkov, podfinancovanosť zdravotníctva a reálna kybernetická vojna totiž v súčasnosti vytvárajú až alarmujúci stav. Panel zástupcov národných autorít bezpečnosti a zdravotníctva a súkromného sektora mimoriadne sledovaný a jeho záverom bola ešte intenzívnejšia výzva k sektorovej spolupráci.Panelisti záverečného Open talku o verejnom obstarávaní v rezorte sa zhodli na tom, že problémom nie je obstarávanie ako také, ale jeho dobrá a včasná príprava.povedalz Úradu pre verejné obstarávanie. A dodal tiež, že nemocnice by sa mali starať o pacientov a o nákupy by sa mali starať niekto iný.zdôraznilz Ministerstva zdravotníctva SR.Informačný servis