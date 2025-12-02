|
02. decembra 2025
Spoluprácu s Českou republikou je potrebné rozširovať na všetkých úrovniach, tvrdí prezident Pellegrini
Tagy: česko-slovenské vzťahy Poslanecká snemovňa českého parlamentu Prezidentský palác slovenský prezident Spolupráca
Rozširovanie spolupráce na prezidentskej, parlamentnej i vládnej úrovni a obnovenie nadštandardných vzťahov medzi krajinami bolo v utorok témou stretnutia prezidenta SR Petra ...
2.12.2025 (SITA.sk) - Rozširovanie spolupráce na prezidentskej, parlamentnej i vládnej úrovni a obnovenie nadštandardných vzťahov medzi krajinami bolo v utorok témou stretnutia prezidenta SR Petra Pellegriniho s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom v Prezidentskom paláci.
„Slovensko a Česko sú sebavedome krajiny, ktoré majú svoju silu v regióne s veľkým potenciálom,“ uviedol Peter Pellegrini. Zdôraznil pritom dôležitosť spolupráce v rámci zoskupenia V4 v stredoeurópskom priestore, ktorá v uplynulom období skôr stagnovala. Podľa jeho slov je potrebné stavať najmä na témach, ktoré krajiny spájajú a kde majú spoločné priority.
Takou je napríklad v prípade Slovenska a Česka odmietanie zákazu spaľovacích motorov, podobný postoj k migrácii, spoločná podpora pôdohospodárstva a poľnohospodárov či totožný postoj k prioritám európskeho rozpočtu.
Prezident Pellegrini na stretnutí poďakoval, že na Slovensko prišli potenciálni zástupcovia budúcej vlády ČR.
Zdroj: SITA.sk - Spoluprácu s Českou republikou je potrebné rozširovať na všetkých úrovniach, tvrdí prezident Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.
