Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Spoluprácu s Českou republikou je potrebné rozširovať na všetkých úrovniach, tvrdí prezident Pellegrini


Tagy: česko-slovenské vzťahy Poslanecká snemovňa českého parlamentu Prezidentský palác slovenský prezident Spolupráca

Rozširovanie spolupráce na prezidentskej, parlamentnej i vládnej úrovni a obnovenie nadštandardných vzťahov medzi krajinami bolo v utorok témou stretnutia prezidenta SR Petra ...



Zdieľať
68517a83aee9d359652480 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Rozširovanie spolupráce na prezidentskej, parlamentnej i vládnej úrovni a obnovenie nadštandardných vzťahov medzi krajinami bolo v utorok témou stretnutia prezidenta SR Petra Pellegriniho s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom v Prezidentskom paláci.


„Slovensko a Česko sú sebavedome krajiny, ktoré majú svoju silu v regióne s veľkým potenciálom,“ uviedol Peter Pellegrini. Zdôraznil pritom dôležitosť spolupráce v rámci zoskupenia V4 v stredoeurópskom priestore, ktorá v uplynulom období skôr stagnovala. Podľa jeho slov je potrebné stavať najmä na témach, ktoré krajiny spájajú a kde majú spoločné priority.

Takou je napríklad v prípade Slovenska a Česka odmietanie zákazu spaľovacích motorov, podobný postoj k migrácii, spoločná podpora pôdohospodárstva a poľnohospodárov či totožný postoj k prioritám európskeho rozpočtu.

Prezident Pellegrini na stretnutí poďakoval, že na Slovensko prišli potenciálni zástupcovia budúcej vlády ČR.


Zdroj: SITA.sk - Spoluprácu s Českou republikou je potrebné rozširovať na všetkých úrovniach, tvrdí prezident Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: česko-slovenské vzťahy Poslanecká snemovňa českého parlamentu Prezidentský palác slovenský prezident Spolupráca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Krajský súd ma vypne, tvrdí Drlička. Exriaditeľ SND sa musí zdržať vyjadrení na adresu Šimkovičovej
<< predchádzajúci článok
Z nákladného auta v Nemecku zmizlo 20-tisíc kusov nábojov určených pre armádu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 