 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Krajský súd ma vypne, tvrdí Drlička. Exriaditeľ SND sa musí zdržať vyjadrení na adresu Šimkovičovej


Krajský súd v Bratislave vyhovel návrhu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), exriaditeľ



Zdieľať
simidrlo 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave vyhovel návrhu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), exriaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička sa musí zdržať vyjadrení na jej adresu. O rozhodnutí súdu informoval na sociálnej sieti samotný Drlička. „Krajský súd Bratislava ma 6. decembra vypne. Ja, Matej Drlička, občan Slovenskej republiky, fakticky nebudem môcť vysloviť ani len meno ministerky kultúry vo verejnom priestore," napísal.


Ako ozrejmil, bratislavský krajský súd vyhovel návrhu ministerky na nariadenie neodkladného opatrenia. „Potom, čo Mestský súd Bratislava IV jej návrh na neodkladné opatrenie dvakrát zamietol, vydal krajský súd rozhodnutie, v ktorom mi nariaďuje, aby som sa „zdržal vyjadrení na osobu žalobkyne vo verejnom priestore, najmä v printových médiách, v elektronických médiách vrátane ich blogov a na sociálnych sieťach zverejňovaním nepravdivých a hodnotiacich výrokov, úsudkov a názorov a zdržal sa ďalšieho zasahovania do dobrej povesti žalobkyne akoukoľvek inou formou verejných vyjadrení alebo inými prostriedkami“," vysvetlil Drlička.

O rozhodnutí sa dozvedel zo spisu


Dodal, že o predmetnom rozhodnutí sa dozvedel pri nahliadnutí do spisu, ktorý Mestský súd Bratislava IV vedie v spore na ochranu osobnosti, ktorý proti nemu (Drličkovi) iniciovala šéfka rezortu kultúry. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 6.decembra 2025.

Bývalý riaditeľ SND napísal, že danému rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave sa podriaďuje, no ako zodpovedný a angažovaný občan ho nemôže rešpektovať. Avizoval tiež, že podnikne všetky právne kroky na jeho zvrátenie.

„V podstate paušálny zákaz vyjadrovania názorov na osobu, ktorá vykonáva verejnú moc, pochádzajúci od inej zložky štátnej moci, navyše v štádiu konania, ktoré sa vyznačuje len chabým dokazovaním, považujem za mimoriadne nebezpečný signál. Posilňuje politikov, ktorí sa nezdráhajú využiť akékoľvek prostriedky na umlčanie kritického občianskeho názoru," myslí si Drlička.

Sloboda slova podľa koalície


Poznamenal, že v ostatnom mnoho koaličných politikov hovorilo dôležitosti slobody slova, podľa jeho slov im na slobode slova veľmi záleží.

„Preto poskytujú rozhovory dezinformačným médiám, kde vedú rozhovory so stojanmi na mikrofón. Preto dovolili amatérskemu astronómovi Lukášovi Machalovi, aby ovládol RTVS. Preto zaradila medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc v októbri 2025 premiéra SR na zoznam tzv. predátorov slobody tlače. Preto vláda zvažuje vytvorenie tímu na "upratovanie" v zákonoch, ktoré by jasnejšie vymedzili, čo je ešte sloboda slova a čo už nie. Vďaka slobode slova, môžu slobodne tvrdiť, že Rusko je priateľ a Európska únia je diktatúra," napísal.

Príspevok zakončil tým, že od 6. decembra sa Martina Šimkovičová stáva osobou, ktorej meno nesmie vysloviť. „Podobnosť s postavou z knižnej ságy autorky J. K. Rowling je čisto náhodná," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Krajský súd ma vypne, tvrdí Drlička. Exriaditeľ SND sa musí zdržať vyjadrení na adresu Šimkovičovej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ministerka kultúry SR Sloboda slova Súdny spor
