SPOMALENÁ DOPRAVA: Vodiči sa zdržia na viacerých miestach v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Doprava na viacerých úsekoch v Bratislave je spomalená. O zdržaniach informuje Zelená vlna na sociálnej sieti.Kolóna je na D1 v smere od Zlatých Pieskov na Prístavný most, vodiči sa tam zdržia 20 minút. Kolóna sa vytvorila aj v Rusovciach v smere do Petržalky. Zelená vlna hlási zdržanie desať minút.Vodiči sa podľa Stella centra zdržia 20 minút aj na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra. Je tam taktiež kolóna. Na Račianskej v smere do centra je desaťminútové zdržanie.Kolóna je aj na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, vodiči si počkajú 15 minút. Stella centrum informuje o tom, že taktiež z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy sa zdržia vodiči desať minút. Medzi Mostom pri Bratislave a Hornými dielmi je hlásené 15-minútové zdržanie.