Správkyňa Hongkongu C. Lamová nemohla predniesť prejav v parlamente

Na archívnej snímke správkyňa Hongkongu Carrie Lamová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 16. októbra (TASR) - Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová musela v stredu predčasne ukončiť svoj výročný prejav o stave krajiny, keďže jej vystúpenie opakovane prerušovali opoziční prodemokratickí poslanci. Informovala o tom spravodajská televízia BBC.Zástupcovia opozície prejavovali svoj nesúhlas a vykrikovali posmešky na adresu Lamovej hneď od začiatku jej prejavu. Po prvom prerušení zasadnutie ešte pokračovalo, ale už len nakrátko.Lamová napokon opustila rokovaciu sálu a svoj prejav, venovaný prevažne cenovo dostupnému bývaniu a ďalším sociálnym otázkam, zverejnila len prostredníctvom videolinku na internete, píše agentúra DPA.Parlament v stredu zasadal prvýkrát od júla, kedy doň vtrhli demonštranti. Hongkong sa už niekoľko mesiacov zmieta vo vlne protivládnych protestov, ktoré vyvolal návrh zákona o vydávaní osôb do pevninskej Číny.Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v utorok večer jednomyseľne schválila zákon na podporu prodemokratických protestov v Hongkongu. Tento krok rozhorčil Čínu, ktorá vo svojej reakcii vyzvala Washington, aby sa prestal miešať do vnútorných záležitostí Hongkongu.Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.