Spontánne gesto či neprijateľný čin? Šéf španielskeho futbalu pobozkal hráčku priamo na pery a čelí kritike

21.8.2023 (SITA.sk) - Prezident Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales strhol na seba nechcenú pozornosť vo chvíľach, keď španielske reprezentačné družstvo oslavovalo zlaté medaily zo svetového šampionátu v Austrálie a na Novom Zélande.Dôvodom bolo nevhodné správanie 45-ročného funkcionára, za ktoré ho kritizovali viaceré osobnosti i globálna hráčska asociácia FIFPRO.Počas osláv sa Rubiales dotkol intímnych miest zdanlivo nevnímajúcej 16-ročnej španielskej princeznej Sofie a potom pobozkal španielsku hráčku Jennifer Hermosovú priamo na pery.„Tento bozk bol hlboko poľutovaniahodný,“ okomentovala FIFPro. Španielsky minister kultúry a športu Miquel Iceta pre verejnoprávnu televíziu RNE povedal, že „je neprijateľné bozkávať hráčku na pery počas gratulácie“.Ešte silnejšia odozva prišla od španielskej ministerky pre rovnosť Irene Monterovej. „Je to forma sexuálneho násilia, ktorou ženy denne trpia a ktorá bola doteraz neviditeľná a ktorú by sme nemali normalizovať,“V instagramovom videu zo šatne hráčky kričali a smiali sa, keď sledovali Rubialesov bozk.Hermosová sa na videu smeje a kričí: „Ale mne sa to nepáčilo!“ Na otázku ostatných hráčok, čo to robí, zakričala: „Pozrite sa na mňa, pozrite sa na mňa,“ naznačovala, že s tým nemohla veľa urobiť.O niekoľko hodín neskôr RFEF vydala vyhlásenie v mene Hermosovej, aby sa pokúsila „pozametať incident pod koberec“.„Bolo to úplne spontánne vzájomné gesto z dôvodu obrovskej radosti po víťazstve na majstrovstvách sveta. S prezidentom máme skvelý vzťah, jeho správanie k nám všetkým bolo vynikajúce a bolo to prirodzené gesto náklonnosti a vďačnosti,“ vyhlásila Hermosová.FIFPro však na toto stanovisko zaujala iný názor. „Je hlboko poľutovaniahodné, že takýto výnimočný okamih pre hráčky španielskeho národného tímu, ktorý sa odohral pred globálnym televíznym publikom, by mal byť poškvrnený nevhodným správaním jednotlivca v úlohe, ktorá nesie toľko zodpovednosti,“ uviedla asociácia na adresu Rubialesa, ktorý je taktiež viceprezidentom UEFA.