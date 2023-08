Djokovič uspel v Cincinnati nad Alcarazom: Jeden z najťažších zápasov

Srbský tenista Novak Djokovič triumfoval po tretí raz v histórii na turnaji ATP v Cincinnati. Vo finále zdolal wimbledonského šampióna a svetovú jednotku Carlosa Alcaraza v trojsetovej bitke 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4).





Tridsaťšesťročný Djokovič po zápase priamo na kurte povedal, že takmer štvorhodinový duel bol jeden z najťažších, aké kedy hral. "Ťažko to opísať, je to určite jeden z najťažších zápasov, aké som kedy v živote som hral. Bez ohľadu na to, na akom turnaji, v akej kategórii, na akej úrovni, proti akému súperovi."Dvadsaťročný Alcaraz vyhral napínavý prvý set a po jednom bekhendovom údere v siedmom geme si vyslúžil aj potlesk súpera. No 23-násobný grandslamový šampión sa nezlomil a po napínavom tajbrejku získal druhý set. V treťom Alcaraz prehrával 3:5, ale dokázal sa vrátiť do zápasu. Tajbrejk však opäť zvládol neúnavný Srb. Mohol tak oslavovať zisk svojho 39. titulu Masters.

finále dvojhry:



Novak Djokovič (Srb.-2) - Carlos Alcaraz 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4)